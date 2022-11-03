Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторваться

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут Кухня Кухня Интернациональная

Вкусные яичные маффины рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы утром не тратить много времени на приготовление завтрака, предлагаем узнать очень простой рецепт из яиц.

Для рецепта понадобятся замороженные овощи и яйца. Такой вкусный завтрак будет полезным для всей семьи.

Яичные маффины получаются воздушными. Каждая хозяйка будет получать восторженные комплименты.

Яичные кексы с овощами на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 3 шт

Сметана - 70 гр

Мука - 1 столовая ложка

Замороженные овощи

Соль, перец

Обжарить на оливковом масле смесь овощей. Для рецепта хорошо подойдут грибы, перец, брокколи.

Яйца помыть, разбить в глубокую миску и сбить блендером, добавить сметану и перемешать.

Далее добавить муку и замесить яичную смесь 1 минуту.

В силиконовые формы для кексов переложить овощи и залить все яичной смесью.

Сверху посолить и посыпать по вкусу приправами.

Предварительно разогреть духовку до 160-180 градусов.

Выпекать яичные маффины 15 минут.

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