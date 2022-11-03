УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторваться

3 ноября 2022, 15:52

Готовим вкусный и быстрый завтрак из яиц вместо омлета и яичницы. Рецепт, который удивит всех.

Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
что приготовить из яиц, вкусные яичные маффины рецепт,
Вкусные яичные маффины рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы утром не тратить много времени на приготовление завтрака, предлагаем узнать очень простой рецепт из яиц.

Для рецепта понадобятся замороженные овощи и яйца. Такой вкусный завтрак будет полезным для всей семьи.

Яичные маффины получаются воздушными. Каждая хозяйка будет получать восторженные комплименты.

Яичные кексы с овощами на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 3 шт
  • Сметана - 70 гр
  • Мука - 1 столовая ложка
  • Замороженные овощи
  • Соль, перец

Обжарить на оливковом масле смесь овощей. Для рецепта хорошо подойдут грибы, перец, брокколи.

Яйца помыть, разбить в глубокую миску и сбить блендером, добавить сметану и перемешать.

Далее добавить муку и замесить яичную смесь 1 минуту.

В силиконовые формы для кексов переложить овощи и залить все яичной смесью.

Сверху посолить и посыпать по вкусу приправами.

Предварительно разогреть духовку до 160-180 градусов.

Выпекать яичные маффины 15 минут.

Читайте также:

рецепт яйца интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:23

Гребенщиков похвалил Пугачеву за ненависть к путинской России

16:18

Россию ждет распад, война или отстранение Путина от власти в случае громкой победы ВСУ – ГозманВидео

16:14

Олимпийская чемпионка Элина Свитолина впервые показала новорожденную крошку-дочьВидео

16:02

Приметы на 4 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всех денег не лишитьсяВидео

15:52

Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

Реклама
15:50

Иран могут наказать за поддержку России в войне против Украины: эксперт раскрыл хитрый сценарийВидео

15:37

Греческая богиня: бывшая жена Виталия Кличко дерзко выставила идеальные ножки у бассейна

15:34

Умерла украинская певица Наталья Романенко

15:31

Замороженная война в Украине или остановка поставок оружия: чем для нас опасен конфликт на Среднем ВостокеВидео

15:30

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник для фронта

15:30

В Херсоне со здания ОГА пропал флаг РФ: оккупанты ждут наступления ВСУ и готовят провокацииВидео

15:20

Иран проиграет войну, если развяжет её на Близком Востоке - экспертВидео

15:19

Когда враг лучше, чем друг: как понять, что вас использует близкий человек

15:02

Вторжение Беларуси в Украину: в Генштабе назвали сроки возможного нападенияВидео

14:38

Усы и декольте нараспашку: дочь Варум и Агутина поразила внешним видом

14:32

Рада приняла бюджет на 2023 год: что важно знать каждому украинцуВидео

14:26

В США предложили Украине отказаться от территорий: Подоляк жестко разнес такой призывВидео

14:22

Почему Иран не прекратит поставки оружия России: эксперт назвал две причиныВидео

14:19

Даша Малахова рассказала о разводе с мужем-ватником

14:05

Денис Казанский. Эрдоган отвесил Путину смачную оплеухуВидеоблоги

Реклама
13:54

"Не получат Ладу": в РФ родственникам не отдают тело "демилитаризованного" оккупанта

13:49

Блокировка зернового коридора и удары по энергообъектах Украины – это последний аргумент Путина – МаломужВидео

13:43

"Украли все": Гарик Кричевский рассказал, что сделали россияне с его домом

13:33

Ракета HIMARS попала в кабинет "головы": в Голой Пристани уничтожено здание оккупационной администрацииВидео

13:15

Угроза наступления России на Киев из Беларуси: в ВСУ намерены опередить врагаВидео

13:14

Все были ранены и 12 часов шли босиком по полям: разведчик рассказал, как с побратимами спасся из пленаВидео

13:02

Столкновение Ирана с Западом чревато для Украины заморозкой войны или уступками России – Куса

12:45

Мария Бурмака раскрыла подробности трагической смерти мужа, за которого выходила дваждыВидео

12:18

Бойцы ВСУ сокрушили Панцирь-С1 войск РФ: ЗРПК оккупантов за $15 млн стал металлоломомВидео

11:50

Со здания администрации в Херсоне исчез флаг РоссииВидео

11:31

"Мамка еще огого!": певица MamaRika похвасталась упругими формами в нижнем белье

11:22

Невесты, которым не повезло: 7 женских имен, делающих своих владелиц одинокимиВидео

11:22

Интересы внешних игроков относительно войны в Украине: чат с экспертом-международником Илией Кусой

11:21

В МИД разнесли слова Путина о "гарантиях" по зерну: Украина не брала на себя новых обязательствВидео

11:17

Жирный Басков размазал сопли в эфире у Корчевникова, жалея российских 300-ых

11:06

Путина ждет неизбежное поражение: Эрдоган призвал РФ вывести войска и срочно начать переговоры - СМИ

10:59

День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск: мощные поздравления и картинки защитникам

10:55

Гороскоп на ноябрь-2022 для всех знаков: Овна ждет успех в деньгах, а у Водолея будет рушиться жизньВидео

10:50

"Тебе и твоей шобле скоро "звезда": Ефросинина ответила маразматику Соловьеву

10:37

В Сніданку з 1+1 Оля Полякова рассказала об участии в грузинских Танцах со звездамиВидео

Реклама
10:32

ВСУ "откобзонили" однофамильца диктатора Франко

10:31

Военные неудачи России ослабят режим, появятся условия для отстранения Путина от власти – МаломужВидео

10:27

Как оформить окно без штор: лучшие идеи для разных комнат

10:11

"Поп-король уже не тот": осиплый Киркоров опозорился на концерте

09:58

Конфликт в элитах РФ: в Кремле задумались над "нейтрализацией" Пригожина - СМИ

09:36

В Кремле серьезно думают о применении "ядерки"?мнение

09:34

ВСУ бьют войска РФ на поле боя: в октябре враг терял по 40 танков и БМП в день – разведка БританииВидео

09:20

В трех областях будут аварийно выключать свет: в Укрэнерго рассказали, где не будет электричестваВидео

08:49

"Россия любит воевать зимой": эксперт назвал 3 важнейших фактора войны в ближайшие месяцыВидео

08:45

Начался обратный отсчет: из-за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС полностью обесточенаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осень
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять