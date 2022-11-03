Быстрый и простой завтрак из яиц за 15 минут: рецепт, от которого невозможно оторваться

Готовим вкусный и быстрый завтрак из яиц вместо омлета и яичницы. Рецепт, который удивит всех.
Чтобы утром не тратить много времени на приготовление завтрака, предлагаем узнать очень простой рецепт из яиц.
Для рецепта понадобятся замороженные овощи и яйца. Такой вкусный завтрак будет полезным для всей семьи.
Яичные маффины получаются воздушными. Каждая хозяйка будет получать восторженные комплименты.
Яичные кексы с овощами на завтрак - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 3 шт
- Сметана - 70 гр
- Мука - 1 столовая ложка
- Замороженные овощи
- Соль, перец
Обжарить на оливковом масле смесь овощей. Для рецепта хорошо подойдут грибы, перец, брокколи.
Яйца помыть, разбить в глубокую миску и сбить блендером, добавить сметану и перемешать.
Далее добавить муку и замесить яичную смесь 1 минуту.
В силиконовые формы для кексов переложить овощи и залить все яичной смесью.
Сверху посолить и посыпать по вкусу приправами.
Предварительно разогреть духовку до 160-180 градусов.
Выпекать яичные маффины 15 минут.
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