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Участница "Мастер Шеф" показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты

Лидия Неплях
13 октября 2023, 08:58 обновлено 13 октября, 08:58
Если вы не знали, что такое фучки, после приготовления оладий вы не сможете от них оторваться.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Украинская
Участница 'Мастер Шеф' показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты
Оладьи из капусты на сковороде / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kudriava.food)

Если драники уже надоели, а чего-то похожего все же хочется, приготовьте традиционное лемковское, старинное блюдо пляцков из квашеной капусты - фучки. Смаковать их можно со сметаной, грибной подливкой или кисляком. Рецептом вкуснотищи поделилась участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Блюдо фучки - рецепт

Ингредиенты:

  • мука - 250 г
  • квашеная капуста - 250 г
  • молоко - 250 мл
  • яйца - 3 шт
  • лук - 1/2 шт
  • сода на кончике ножа
  • тмин
  • сахар - 1/2 ч. л
  • соль

Приготовление: В миске смешиваем молоко, муку (просеянную), яйца, соду, сахар, соль и взбиваем все венчиком до однородности (тесто должно получиться чуть гуще, как на налистники). Квашеную капусту отжимаем и мелко нарезаем. Нарезаем мелко лук. К тесту добавляем капусту, лук, тмин и хорошо вымешиваем до однородности (тесто должно быть как густая сметана), если нужно - досаливаем. Разогреваем сковороду с маслом и жарим фучки с обеих сторон до румяности.

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Смотрите, как приготовить оладьи из капусты простой рецепт:

@kudriava.food Фучки інгредієнти ингредиенты: - Мука 250 г - квашеная капуста 250 г - Молоко 250 мл - Яйца 3 шт - лук 1/2 шт - сода на кончике ножа - тмин - сахар 1/2 ч. л. - Соль Способ приготовления: 1. в миске смешиваем молоко, муку (просеянную), яйца, соду, сахар, соль и взбиваем все венчиком до однородности (тесто должно получиться чуть гуще, как на налистнике); 2. квашеную капусту отжим и мелко нарезаем; 3. Нарезаем мелко лук; 4. к тесту добавляем капусту, лук, тмин и хорошо вымешиваем до однородности (тесто должно быть как густая сметана), если нужно - досаливаем; 5. Разогреваем сковороду с маслом и жарим фучки с обеих сторон до румяности; 6. смакуем это лемковское блюдо со сметаной, грибной подливкой или Кисляком. Это очень вкусно, обязательно попробуйте? #kudriavafood#фудблогукраинской#готовимовдома# фучки# українськакухня# быстротасмачно# аутентичностравы оригінальний оригинальный звук-Мирослава Пекарюк

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рецепты украинская кухня
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