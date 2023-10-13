Участница 'Мастер Шеф' показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты

Если вы не знали, что такое фучки, после приготовления оладий вы не сможете от них оторваться.

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Оладьи из капусты на сковороде / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (kudriava.food)

Если драники уже надоели, а чего-то похожего все же хочется, приготовьте традиционное лемковское, старинное блюдо пляцков из квашеной капусты - фучки. Смаковать их можно со сметаной, грибной подливкой или кисляком. Рецептом вкуснотищи поделилась участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Блюдо фучки - рецепт

Ингредиенты:

мука - 250 г

квашеная капуста - 250 г

молоко - 250 мл

яйца - 3 шт

лук - 1/2 шт

сода на кончике ножа

тмин

сахар - 1/2 ч. л

соль

Приготовление: В миске смешиваем молоко, муку (просеянную), яйца, соду, сахар, соль и взбиваем все венчиком до однородности (тесто должно получиться чуть гуще, как на налистники). Квашеную капусту отжимаем и мелко нарезаем. Нарезаем мелко лук. К тесту добавляем капусту, лук, тмин и хорошо вымешиваем до однородности (тесто должно быть как густая сметана), если нужно - досаливаем. Разогреваем сковороду с маслом и жарим фучки с обеих сторон до румяности.

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