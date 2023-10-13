Участница 'Мастер Шеф' показала, как приготовить фучки, старинные украинские оладьи из квашеной капусты

Если драники уже надоели, а чего-то похожего все же хочется, приготовьте традиционное лемковское, старинное блюдо пляцков из квашеной капусты - фучки. Смаковать их можно со сметаной, грибной подливкой или кисляком. Рецептом вкуснотищи поделилась участница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
Блюдо фучки - рецепт
Ингредиенты:
- мука - 250 г
- квашеная капуста - 250 г
- молоко - 250 мл
- яйца - 3 шт
- лук - 1/2 шт
- сода на кончике ножа
- тмин
- сахар - 1/2 ч. л
- соль
Приготовление: В миске смешиваем молоко, муку (просеянную), яйца, соду, сахар, соль и взбиваем все венчиком до однородности (тесто должно получиться чуть гуще, как на налистники). Квашеную капусту отжимаем и мелко нарезаем. Нарезаем мелко лук. К тесту добавляем капусту, лук, тмин и хорошо вымешиваем до однородности (тесто должно быть как густая сметана), если нужно - досаливаем. Разогреваем сковороду с маслом и жарим фучки с обеих сторон до румяности.
Смотрите, как приготовить оладьи из капусты простой рецепт:
@kudriava.food Фучки інгредієнти ингредиенты: - Мука 250 г - квашеная капуста 250 г - Молоко 250 мл - Яйца 3 шт - лук 1/2 шт - сода на кончике ножа - тмин - сахар 1/2 ч. л. - Соль Способ приготовления: 1. в миске смешиваем молоко, муку (просеянную), яйца, соду, сахар, соль и взбиваем все венчиком до однородности (тесто должно получиться чуть гуще, как на налистнике); 2. квашеную капусту отжим и мелко нарезаем; 3. Нарезаем мелко лук; 4. к тесту добавляем капусту, лук, тмин и хорошо вымешиваем до однородности (тесто должно быть как густая сметана), если нужно - досаливаем; 5. Разогреваем сковороду с маслом и жарим фучки с обеих сторон до румяности; 6. смакуем это лемковское блюдо со сметаной, грибной подливкой или Кисляком. Это очень вкусно, обязательно попробуйте? #kudriavafood#фудблогукраинской#готовимовдома# фучки# українськакухня# быстротасмачно# аутентичностравы оригінальний оригинальный звук-Мирослава Пекарюк
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