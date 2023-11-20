Один интересный ингредиент, который изменит представление о овсянке на завтрак всего за 15 минут

Сегодня мы поделимся с вами замечательным рецептом, который не только обогатит утро полезными веществами, но и придаст неповторимый вкус вашему началу дня. Это овсянка с кусочками нежного шоколада и банана. Она не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и будет идеальным выбором для тех, кто стремится придерживаться здорового образа жизни.
Шоколадная овсянка с какао - рецепт
Ингредиенты (на 1 большую или 2 маленькие порции):
- 75 г банана
- 75 г овсяных хлопьев
- 7 г какао
- щепотка соли
- 200 мл молока
- ~ 40 г вареной сгущенки / карамели / арахисовой пасты
- 20 г шоколада
- 10 г орешков
Приготовление: Спелый банан разминаем до состояния пюре, добавляем овсянку, какао, соль, молоко и перемешиваем. Если любите, чтобы было более сладко - добавьте любой подсластитель (сахар/сироп/сахарозаменитель/мед и т.д.) убираем в холодильник на ночь. Утром, сверху добавляем тонкий слой вареной сгущенки/карамели/арахисовой пасты, поливаем растопленным шоколадом и посыпаем орешками. Убираем в холодильник до застывания шоколада.
Смотрите, можно ли в овсяную кашу добавить какао:
@yummy.lera Надоела обычная овсянка? Храните рецепт вкуснейшей ленивой шоколадной овсянки ⠀ ⠀ Ингредиенты (на 1 большую или 2 маленькие порции): ✅ 75 г банана ✅ 75 г овсяных хлопьев ✅ 7 г какао ✅ щепотка соли ✅ 200 мл молока ✅ ~ 40 г вареной сгущенки/карамели/арахисовой пасты ✅ 20 г шоколада ✅ 10 г орешков готовим: спелый банан разминаем до состояния пюре, добавляем овсянку, какао, соль, молоко и перемешиваем. * если любите, чтобы было более сладко - добавьте любой подсластитель (сахар/сироп/сахарозаменитель/мед и т.д.) убираем в холодильник на ночь. Утром, сверху добавляем тонкий слой вареной сгущенки/карамели / арахисовой пасты, поливаем растопленным шоколадом и посыпаем орешками. Убираем в холодильник до застывания шоколада. Приятного аппетита⠀ ⠀ ⠀ автор: @yummy.lera # украинскийтикток#окраина#вкусно#рецепт# рек# хочуврек♬ Little Things - Adrian Berenguer
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