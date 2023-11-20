Один интересный ингредиент, который изменит представление о овсянке на завтрак всего за 15 минут

Шоколадная овсянка с какао изменит ваше представление о пресной каше и станет фаворитом на завтрак

https://glavred.info/recipes/second-courses/side-dishes/odin-interesnyy-ingredient-kotoryy-izmenit-predstavlenie-o-ovsyanke-na-zavtrak-vsego-za-15-minut-10518328.html Ссылка скопирована

Шоколадная овсянка ЧП / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yummy.lera)

Сегодня мы поделимся с вами замечательным рецептом, который не только обогатит утро полезными веществами, но и придаст неповторимый вкус вашему началу дня. Это овсянка с кусочками нежного шоколада и банана. Она не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и будет идеальным выбором для тех, кто стремится придерживаться здорового образа жизни.

Шоколадная овсянка с какао - рецепт

Ингредиенты (на 1 большую или 2 маленькие порции):

75 г банана

75 г овсяных хлопьев

7 г какао

щепотка соли

200 мл молока

~ 40 г вареной сгущенки / карамели / арахисовой пасты

20 г шоколада

10 г орешков

Приготовление: Спелый банан разминаем до состояния пюре, добавляем овсянку, какао, соль, молоко и перемешиваем. Если любите, чтобы было более сладко - добавьте любой подсластитель (сахар/сироп/сахарозаменитель/мед и т.д.) убираем в холодильник на ночь. Утром, сверху добавляем тонкий слой вареной сгущенки/карамели/арахисовой пасты, поливаем растопленным шоколадом и посыпаем орешками. Убираем в холодильник до застывания шоколада.

видео дня

Смотрите, можно ли в овсяную кашу добавить какао:

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.