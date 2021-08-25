Традиционное угощение на Ореховый Спас-2021: невероятно вкусный рецепт

Яблоки с орехами рецепт / ua.depositphotos.com

Ореховый Спас, Хлебный Спас или Третий Спас - традиционно отмечается в самом конце лета.

29 августа на Ореховый Спас принято готовить угощения из орехов, меда и яблок нового урожая. Название Ореховый Спас создали не просто так. Именно в этот день делали заготовки на зиму, а к концу лета уже созревали лесные орехи и грецкие орехи.

Наши предки считали орехи настоящим лакомством, и готовили разнообразные угощения с медом и сахаром.

Главред расскажет традиционный рецепт угощения на Ореховый Спас 2021 наших предков.

Яблоки с медом и орехами на Третий Спас - рецепт

Вам понадобится:

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Яблоки с кислинкой - 5 шт.

Орехи - 200 г

Изюм - 50 г

Мед

Корица - по вкусу

Моем и чистим яблоки. Желательно брать яблоки с кислинкой и не переспевшие, они должны быть твердыми. Отрезаем верх, чашечку, и убираем сердцевину у яблока.

Подготовим заранее и измельчим орехи. Орехи можно брать - миндаль, кешью, грецкие, на любой ваш вкус.

В яблоко насыпаем немного измельченных орехов и добавляем немного корицы по вкусу. Поливаем все медом и добавим изюма.

В форму для запекания наливаем грамм 100 воды. Ставим яблоки с орехами в разогретую до 180°С духовку.

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Готовить яблоки с орехами на Ореховый Спас примерно 15 минут. Достаем наши готовые запеченные яблоки из духовки и можно посыпать орехами снова и полить медом.

Подаем к праздничному столу как десерт.