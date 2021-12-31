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Удивительно вкусная кутья на Рождество 2022: всего один ингредиент сделает блюдо неповторимым

31 декабря 2021, 14:02

Самый вкусный и простой рецепт настоящей кутьи на Рождество 2022.

кутья
Кутья на Рождество рецепт / ua.depositphotos.com

Рождество Христово - один из самых любимых праздников многих украинцев. Традиционным рождественским блюдом является кутья.

Кутью готовят хозяйки из разных ингредиентов. Мы расскажем секретный рецепт, который долгие годы хранили наши бабушки.

Самое главное, кутья на Рождество должна быть богатой и с разными начинками. Тогда и год будет удачный, счастливый и семья будет жить в достатке.

Кутью стоит делать не только из пшеницы, но добавить немного риса, тогда ваше рождественское блюдо принесет вам удачу.

Кутья на Рождество - рецепт

Вам понадобится:

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  • Пшеница и рис по 1 стакану
  • Мак - 2 столовые ложки
  • Орехи - пол стакана
  • Цукаты, изюм, курага
  • Мед

Рис хорошо промыть под проточной водой и отварить до готовности.

Пшеницу промываем и отвариваем 30 минут.

Соединить пшеницу и рис.

Измельчить орехи. Чтобы кутья вышла богатой, возьмите грецкие орехи, миндаль, кешью.

Курагу хорошо промыть и порезать на кусочки. Изюм запаривать не нужно, только промыть сразу добавить к пшенице и рису.

Мак запарить м перетереть с медом.

Рис, пшеницу, курагу, изюм, орехи, мак и мед соединить и хорошо все перемешать. Дать настояться и украсить цукатами.

Такая богатая кутья на Рождество Христово принесет в дом удачу.

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