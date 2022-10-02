Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечки

Джем калина мед рецепт / ua.depositphotos.com

Зимой чаще всего болеют наши близкие. Чтобы быстрее помочь выздороветь и излечить недуг, поможет уникальный джем из калины и меда.

Этот рецепт простой в приготовлении, но очень нужен в каждой домашней аптечке.

Калина обладает невероятным свойство. Косточки от калины нельзя выбрасывать, они помогают очистить организм от токсинов.

Готовим варенье из калины и меда для здоровья на зиму.

Джем калина с медом - рецепт

Вам понадобится:

Калина - до 900 гр

Мед цветочный жидкий - 450 гр

Вскипятить воду в чайнике.

Калину переложите в дуршлаг и хорошо промыть.

Облить кипятком калину и оставить на 10 минут.

С помощью соковыжималки сделать сок калины.

Если соковыжималки нет, можно перекрутить калину в мясорубке.

Пюре из калины залить медом и хорошо перемешать.

В стеклянные баночки по 300 мл разлить джем из калины и меда на зиму и плотно закатать.

Хранить такое варенье лучше всего в холодильнике или погребе.

Косточки от калины можно не выбрасывать, а заморозить. Хозяйки готовят вкусные компоты и кисели из косточек калины.

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