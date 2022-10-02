Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечки

Простой и быстрый рецепт варенья для здоровья из калины с медом.
Зимой чаще всего болеют наши близкие. Чтобы быстрее помочь выздороветь и излечить недуг, поможет уникальный джем из калины и меда.
Этот рецепт простой в приготовлении, но очень нужен в каждой домашней аптечке.
Калина обладает невероятным свойство. Косточки от калины нельзя выбрасывать, они помогают очистить организм от токсинов.
Готовим варенье из калины и меда для здоровья на зиму.
Джем калина с медом - рецепт
Вам понадобится:
- Калина - до 900 гр
- Мед цветочный жидкий - 450 гр
Вскипятить воду в чайнике.
Калину переложите в дуршлаг и хорошо промыть.
Облить кипятком калину и оставить на 10 минут.
С помощью соковыжималки сделать сок калины.
Если соковыжималки нет, можно перекрутить калину в мясорубке.
Пюре из калины залить медом и хорошо перемешать.
В стеклянные баночки по 300 мл разлить джем из калины и меда на зиму и плотно закатать.
Хранить такое варенье лучше всего в холодильнике или погребе.
Косточки от калины можно не выбрасывать, а заморозить. Хозяйки готовят вкусные компоты и кисели из косточек калины.
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