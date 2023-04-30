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Уплетут за 1 минуту сразу горячими: быстрые лепешки на сковороде восхитят всех - рецепт

Мария Тупик
30 апреля 2023, 11:13 обновлено 30 апреля, 11:25
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Вкуснейшие лепешки за 10 минут уплетают моментально. Рецепт ленивых хачапури с начинкой.
Время приготоления Время приготовления: 25 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 4-6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Быстрые лепешки на сковороде рецепт
Быстрые лепешки на сковороде рецепт / ua.depositphotos.com

Готовим вкусны и быстрые лепешки на сковороде. Бесподобный рецепт понравится любой хозяйке. Всего несколько минут и хрустящий завтрак готов.

Такие лепешки уплетут за 1 минуту просто горячими и попросят еще. Рецепт лепешек очень легкий, с ним под силу справится любой.

Быстрый лепешки на кефире - рецепт на сковороде

Вам понадобится:

видео дня
  • Мука - 2 столовые ложки
  • Кефир - 200 мл
  • Сода - половина чайной ложки
  • Балык или ветчина - 120 гр
  • Сыр - 100 гр
  • Сахар и соль - по 0,5 чайной ложки
  • Масло для жарки

Кефир должен быть комнатной температуры. Добавляем соду, перемешиваем и следом всыпаем соль и сахар.

Сыр натереть на самой мелкой терке. Можно выбирать сыры твердых сортов. Также хорошо подойдет Пармезан.

Перемешиваем кефир с сыром.

Просеиваем муку и вводим в кефир.

Замешиваем плотное тесто.

Накрыть тесто пленкой пищевой и дать полежать 20 минут.

Вкусные лепешки на кефире рецепт
Вкусные лепешки на кефире рецепт / скриншот youtube

Достаем тесто, немного присыпать поверхность мукой. Разделаем на 4-6 равных частей и раскатываем.

Порезать балык или ветчину по вкусу.

Добавить в каждую лепешку и защипить края.

Лепешки с ветчиной и сыром рецепт
Лепешки с ветчиной и сыром рецепт / скриншот youtube

Придавить лепешку немного скалкой, чтобы начинка равномерно распределилась по лепешке.

Хорошо разогреть сковороду с толстым дном.

Рецепт быстрых лепешек на сковороде
Рецепт быстрых лепешек на сковороде / скриншот youtube

Налить масло и обжаривать лепешку с двух сторон до золотистого цвета под крышкой.

Каждую лепешку смазать сливочным маслом и подавать к столу.

Смотрите видео, как приготовить лепешки с мясом.

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