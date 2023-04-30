Уплетут за 1 минуту сразу горячими: быстрые лепешки на сковороде восхитят всех - рецепт

Готовим вкусны и быстрые лепешки на сковороде. Бесподобный рецепт понравится любой хозяйке. Всего несколько минут и хрустящий завтрак готов.
Такие лепешки уплетут за 1 минуту просто горячими и попросят еще. Рецепт лепешек очень легкий, с ним под силу справится любой.
Быстрый лепешки на кефире - рецепт на сковороде
Вам понадобится:
- Мука - 2 столовые ложки
- Кефир - 200 мл
- Сода - половина чайной ложки
- Балык или ветчина - 120 гр
- Сыр - 100 гр
- Сахар и соль - по 0,5 чайной ложки
- Масло для жарки
Кефир должен быть комнатной температуры. Добавляем соду, перемешиваем и следом всыпаем соль и сахар.
Сыр натереть на самой мелкой терке. Можно выбирать сыры твердых сортов. Также хорошо подойдет Пармезан.
Перемешиваем кефир с сыром.
Просеиваем муку и вводим в кефир.
Замешиваем плотное тесто.
Накрыть тесто пленкой пищевой и дать полежать 20 минут.
Достаем тесто, немного присыпать поверхность мукой. Разделаем на 4-6 равных частей и раскатываем.
Порезать балык или ветчину по вкусу.
Добавить в каждую лепешку и защипить края.
Придавить лепешку немного скалкой, чтобы начинка равномерно распределилась по лепешке.
Хорошо разогреть сковороду с толстым дном.
Налить масло и обжаривать лепешку с двух сторон до золотистого цвета под крышкой.
Каждую лепешку смазать сливочным маслом и подавать к столу.
Смотрите видео, как приготовить лепешки с мясом.
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