Вкуснее не бывает: как из кабачков сделать ананасы - интересный рецепт

Сезон кабачков в самом разгаре, а это значит, что пора делать вкусные и полезные запасы на зиму. В частности, консервированные кабачки довольно популярны, но пробовали ли вы кабачки, которые похожи на ананасы? Если нет - не беда, мы нашли просто невероятный рецепт этого деликатеса.
Кабачки как ананасы без ананасового сока
Для того, что приготовить эту вкуснятину вам нужно:
- кабачки - 3,5 кг;
- лимонная кислота - 2,5 ст. л;
- вода - 3,5 л;
- сахар - 800 г;
- ароматизатор ананаса - 1 б.
Кабачки нужно почистить от кожуры, семян и порезать на кубики. Залить их 2,5 л. не кипяченой воды, добавить 2,5 ст. л. лимонной кислоты, перемешать и оставить на одни сутки.
1 л. воды и 800 г. сахара ставим на огонь и доводим до кипения. После этого кабачки нужно слить от воды, в которой они стояли, и всыпать в кипящий сироп. Готовить 5 минут, после чего добавить 1 баночку пищевого ароматизатора и варить еще 3 минуты. Готово!
Смотрите видео, как приготовить кабачки как ананасы кубиками:
Кабачки с консервированными ананасами
Для этого рецепта вам нужно:
- кабачки - 1,5 кг;
- сок ананасовый - 900 мл;
- лимонная кислота - 1 ч. л;
- консервированные ананасы - 1 б;
- сахар - 200 г.
Кабачки снова нужно почистить от кожуры, семян и порезать на кубики. Ананасовый сок выливаем в кастрюлю, добавляем сахар, лимонную кислоту и перемешиваем. Ставим на огонь и доводим до кипения. Высыпаем кабачки в кипящий сок и готовим 10 минут с момента повторного закипания. Консервированные ананасы нужно нарезать на такие же кубики, как кабачки, закинуть в кастрюлю и готовить еще 15 минут на небольшом огне. Готово!
Ананасы из кабачков рецепт:
Кабачок - какая польза?
Кабачки богаты витаминами, минералами и другими полезными растительными соединениями. В 100 г кабачка содержится 16 калорий. А также в нем есть витамины А, К и группы В, марганец, калий, фолиевая кислота, медь и фосфор. Все эти элементы играют немало ключевых ролей в функционировании нашего организма и во всех их мы нуждаемся.
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