Берем кабачок и готовим шикарные голубцы: феерический способ

У каждой хозяйки точно есть свой фирменный рецепт приготовления голубцов, но иногда все же хочется попробовать что-то новое. Предлагаем вам приготовить голубцы из кабачков и порадовать родных интересным блюдом.
Голубцы из кабачков – новый рецепт
Ингредиенты:
- кабачок
- фарш 300 г
- рис отварной 200 г
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- сыр твердый 100 г
- зелень
- соль, перец по вкусу
Для заливки:
- сметана 1 ст. л.
- томатный соус 1 ст.л.
- вода 200 мл
- соль
Сначала готовим начинку: измельчите и обжарьте лук с морковью, теперь смешайте овощи, отварной рис, фарш, любимую зелень, соль и перец.
Небольшой кабачок нарежьте слайсами, на каждый ломтик отправьте начинку и сверните рулетиком.
Подготовленные рулетики отправьте в форму для запекания.
Для заливки смешайте сметану, томатный соус, соль и воду.
Залейте голубцы соусом, накройте форму фольгой и запекайте блюдо в духовке 30 минут при температуре 190 градусов.
Теперь убери фольгу и держите голубцы в духовке еще 30 минут. Кстати, еще можно посыпать блюдо натертым твердым сыром.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить голубцы из кабачков:
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vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.
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