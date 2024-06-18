Берем кабачок и готовим шикарные голубцы: феерический способ

Оригинальный рецепт приготовления голубцов для тех, кто не любит возиться с капустой.

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Голубцы из кабачков - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

У каждой хозяйки точно есть свой фирменный рецепт приготовления голубцов, но иногда все же хочется попробовать что-то новое. Предлагаем вам приготовить голубцы из кабачков и порадовать родных интересным блюдом.

Голубцы из кабачков – новый рецепт

Ингредиенты:

кабачок

фарш 300 г

рис отварной 200 г

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

сыр твердый 100 г

зелень

соль, перец по вкусу

Для заливки:

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сметана 1 ст. л.

томатный соус 1 ст.л.

вода 200 мл

соль

Сначала готовим начинку: измельчите и обжарьте лук с морковью, теперь смешайте овощи, отварной рис, фарш, любимую зелень, соль и перец.

Небольшой кабачок нарежьте слайсами, на каждый ломтик отправьте начинку и сверните рулетиком.

Подготовленные рулетики отправьте в форму для запекания.

Для заливки смешайте сметану, томатный соус, соль и воду.

Залейте голубцы соусом, накройте форму фольгой и запекайте блюдо в духовке 30 минут при температуре 190 градусов.

Теперь убери фольгу и держите голубцы в духовке еще 30 минут. Кстати, еще можно посыпать блюдо натертым твердым сыром.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить голубцы из кабачков:

Кто такая vistovska_cooking? vistovska_cooking - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На vistovska_cooking подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.

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