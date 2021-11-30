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Вкуснейшее горячее мясо на Новый год 2022: готовить всего 20 минут

30 ноября 2021, 14:15

Этот невероятный рецепт вкуснейшего мяса на Новый год сделает ваш праздник удивительным.

мясо
Горячее мясо на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Какой Новый год 2022 без горячих блюд. Каждая хозяйка старается удивить гостей изысканными блюдами. Мы готовы вам рассказать невероятный рецепт запеченной свинины на новогодний стол.

Такой рецепт станет одним из ваших любимых, ведь на его приготовление уходит всего 20 минут вашего времени.

Чтобы мясо получилось нежным и сочным, советуем замариновать его за 2 часа до запекания.

Сочная свинина в духовке на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

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  • Свинина - 4 кг (окорок)
  • Лук - 2 штуки
  • Морковка - 2 штуки
  • Соль, специи - по вкусу
  • Джем вишневый или абрикосовый
  • Коньяк - по вкусу

Мясо хорошо моем, овощи чистим и выкладываем все вместе в кастрюлю.

Заливаем водой, ставим на огонь и добавляем лавровый лист, перец горошком и соль.

Варим мясо с морковкой и луком после закипания примерно 10 минут.

В это время разогреваем духовку до 180 градусов.

Мясо вынимаем из кастрюли, срезаем слой жира тонким слоем и немного даем остудиться мясу.

Делаем небольшие надрезы на свинине, натираем специями и в каждый надрез вставляем по бутону гвоздики.

Предлагаем вам взять 50 мл коньяка и смешать с вишневым или абрикосовым джемом. Можно сделать свинину на Новый год 2022 и без коньяка.

Специальной кухонной кисточкой натираем мясо полученной смесью и отправляем запекать окорок на 1 час. Можно накрыть фольгой.

Мясо получается невероятно нежное.

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