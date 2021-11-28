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Самый вкусный и эффектный салат на Новый год 2022: готовить всего 15 минут

28 ноября 2021, 18:14

Такой салат Гранатовый браслет удивит ваших гостей.

салат
Салат Гранатовый браслет на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

До Нового года 2022 остается совсем мало времени. Мы решили вам рассказать рецепт невероятного салата, который покорит ваших гостей.

Гранатовый браслет станет вашим универсальным блюдом на любой праздник.

Уверенны, что этот салат не оставит без внимания никого. А зерна граната придадут неповторимый вкус.

Салат на Новый год 2022 Гранатовый браслет - рецепт

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 300 грамм
  • Картошка - 3 штуки
  • Буряк - 1 штука
  • Морковка - 2 штуки
  • Лук салатный - 1 штука
  • Яйца отварные - 3 штуки Майонез – по вкусу
  • Граната - 1 крупный
  • Орехи микс

Моем филе куриное и варим с лавровым листом до готовности. Лавровый лист придаст мясу приятный аромат.

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В это время хорошо моем и отвариваем овощи. Яйца варим вкрутую.

Нарезаем куриную грудку кубиками или соломкой. Картошку, морковь и свеклу натираем на терке.

Миндаль, кешью и грецкие орехи измельчить в крупную крошку.

Лук мелко нарезать и для вкуса можно обжарить до золотистого цвета.

Блюдо для салата выбираем плоское. В центр ставим высокий стакан и все ингредиенты будем выкладывать вокруг него.

Начинаем первый слой с куриного филе и смазываем его майонезом.

Далее морковь и немного орехов. Можно вновь немного добавить майонеза, все дело вкуса.

Третий слой картофель, четвертый буряк.

На свеклу выкладываем лук и орехи и смазываем майонезом. Далее натертые на мелкой терке яйца и верхний слов свекла.

Разбираем гранат на гроздья и украшаем салат зернами. Если зерна плохо держаться, можно немного добавить майонеза.

Веточкой укропа создать красивый узор и вынуть стакан.

Отправляем наш салат на Новый год 2022 Гранатовый браслет в холодильник на 2 часа.

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салат Новый год 2022
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