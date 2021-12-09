Вкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минуты

Удивительно простые рецепты закуски на Новый год 2022.
Новый год 2022 все ближе, а вкусное меню и невероятные закуски стоит приготовить заранее. Эти рецепты идеальных канапе на праздничный стол помогут вам удивить гостей.
В год Тигра на праздничном столе должны преобладать мясные продукты, и много овощей. А еще, стоит обязательно добавить в блюда виноград и гранат. Они приносят удачу и любовь.
Мы расскажем несколько удивительно простых рецептов вкуснейшей закуски из канапе на Новый год 2022.
Закуска на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Багет - 10 кусочков
- Ветчина -
- Помидоры - черри 5 штуки
- Сыр Филадельфия
- Зелень - по вкусу
- Оливки или маслины
- Шпажки
Багет выбираем любой, можно цельнозерновой хлеб. Нарезаем красивыми кусочками и смазываем сыром Филадельфия.
Далее выкладываем небольшой кусочек салата, красиво оформляем ветчину или колбасу.
Моем помидоры черри и разрезаем пополам, наверх помидора оформляем оливку или маслину и все красиво закрепляем шпажкой.
Если хотите, чтобы канапе получилось хрустящее, можно подсушить багет в духовке 2 минуты.
Канапе на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб тостовый или сухарики
- Маслины
- Буженина или балык
- Маслины
- Свежий огурец
- Болгарский перец
Тостовый хлеб нарезаем треугольниками, или вырезаем рюмкой кружочек.
Смазываем маслом или любым соусом, на ваш вкус.
Сверху выкладываем буженину.
Моем огурцы и нарезаем тонкими слайсами.
Сладкий болгарский перец нарезать красивыми кубиками и сверху оформить маслинами. Все закрепляем шпажками.
Для подачи можно разложить на блюдо листья салата и наши канапе на Новый год 2022.
Канапе с лососем и креветками на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Темный хлеб или сухарики
- Сливочный сыр
- Семга или Форель
- Креветки
- Огурец
- Зелень
Из темного хлеба делаем форму в виде круга, и немного подсушиваем на сковороде.
Огурцы хорошо моем и нарезаем красивыми, тонкими кружочками.
Рыбу тонкими ломтиками нарезать и сбрызнуть лимонным соком для вкуса.
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Смазываем хлеб или сухарики сыром, далее выкладываем кусочек рыбы, и наверх огурец. Украсить все укропом или петрушкой.
Такие канапе можно сделать и с креветкой, добавив оливки.
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