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Вкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минуты

9 декабря 2021, 14:22

Удивительно простые рецепты закуски на Новый год 2022.

Закуска на Новый год 2022 рецепт
Закуска канапе на Новый год 2022 рецепт / pixabay

Новый год 2022 все ближе, а вкусное меню и невероятные закуски стоит приготовить заранее. Эти рецепты идеальных канапе на праздничный стол помогут вам удивить гостей.

В год Тигра на праздничном столе должны преобладать мясные продукты, и много овощей. А еще, стоит обязательно добавить в блюда виноград и гранат. Они приносят удачу и любовь.

Мы расскажем несколько удивительно простых рецептов вкуснейшей закуски из канапе на Новый год 2022.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт ​

Вам понадобится:

  • Багет - 10 кусочков
  • Ветчина -
  • Помидоры - черри 5 штуки
  • Сыр Филадельфия
  • Зелень - по вкусу
  • Оливки или маслины
  • Шпажки

Багет выбираем любой, можно цельнозерновой хлеб. Нарезаем красивыми кусочками и смазываем сыром Филадельфия.

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Далее выкладываем небольшой кусочек салата, красиво оформляем ветчину или колбасу.

Моем помидоры черри и разрезаем пополам, наверх помидора оформляем оливку или маслину и все красиво закрепляем шпажкой.

Если хотите, чтобы канапе получилось хрустящее, можно подсушить багет в духовке 2 минуты.

Канапе на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Хлеб тостовый или сухарики
  • Маслины
  • Буженина или балык
  • Маслины
  • Свежий огурец
  • Болгарский перец

Тостовый хлеб нарезаем треугольниками, или вырезаем рюмкой кружочек.

Смазываем маслом или любым соусом, на ваш вкус.

Сверху выкладываем буженину.

Моем огурцы и нарезаем тонкими слайсами.

Сладкий болгарский перец нарезать красивыми кубиками и сверху оформить маслинами. Все закрепляем шпажками.

Для подачи можно разложить на блюдо листья салата и наши канапе на Новый год 2022.

Канапе с лососем и креветками на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Темный хлеб или сухарики
  • Сливочный сыр
  • Семга или Форель
  • Креветки
  • Огурец
  • Зелень

Из темного хлеба делаем форму в виде круга, и немного подсушиваем на сковороде.

Огурцы хорошо моем и нарезаем красивыми, тонкими кружочками.

Рыбу тонкими ломтиками нарезать и сбрызнуть лимонным соком для вкуса.

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Смазываем хлеб или сухарики сыром, далее выкладываем кусочек рыбы, и наверх огурец. Украсить все укропом или петрушкой.

Такие канапе можно сделать и с креветкой, добавив оливки.

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закуски Новый год 2022
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