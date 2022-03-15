Вкуснейшие картофельные лепешки с зеленью на скорую руку: невероятно простой рецепт

Немного фантазии и вашего времени и невероятные картофельные лепешки будут радовать ваших близких.
Во время войны в Украине каждая хозяйка мечтает приготовить что-то вкусное, сытное и главное быстрое.
Такие лепешки невероятно просто готовить, а удовольствие ваши близкие получат колоссальное.
Всего пару минут вашего времени и вкуснейшее блюдо у вас на столе.
Картофельные лепешки - рецепт
Вам понадобится:
- Пюре картофельное - 150 грамм
- Мука - 600 грамм
- Вода теплая - 250 мл
- Молоко - 250 мл
- Сливочное масло - 2 столовые ложки
- Соль - 1,5 чайные ложки
- Зелень - по вкусу
Картошку отварить и сделать пюре. Зелень (укроп, петрушка, лук) мелко порубить.
Молоко и воду смешать, добавить просеянную муку, соль, пюре, зелень и сливочное масло.
Замесить тесто, чтобы не приставало к рукам, оставить на 10 минут.
Разделить на 10-12 частей и раскатать в небольшие лепешки, присыпать мукой.
Разогреть духовку до 220 градусов и выпекать картофельные лепешки 15 минут, можно смазать яйцом.
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Автор: Маша Тупченко