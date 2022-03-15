Вкуснейшие картофельные лепешки с зеленью на скорую руку: невероятно простой рецепт

Лепешки с картошкой и зеленью рецепт / ua.depositphotos.com

Во время войны в Украине каждая хозяйка мечтает приготовить что-то вкусное, сытное и главное быстрое.

Такие лепешки невероятно просто готовить, а удовольствие ваши близкие получат колоссальное.

Всего пару минут вашего времени и вкуснейшее блюдо у вас на столе.

Картофельные лепешки - рецепт

Вам понадобится:

Пюре картофельное - 150 грамм

Мука - 600 грамм

Вода теплая - 250 мл

Молоко - 250 мл

Сливочное масло - 2 столовые ложки

Соль - 1,5 чайные ложки

Зелень - по вкусу

Картошку отварить и сделать пюре. Зелень (укроп, петрушка, лук) мелко порубить.

Молоко и воду смешать, добавить просеянную муку, соль, пюре, зелень и сливочное масло.

Замесить тесто, чтобы не приставало к рукам, оставить на 10 минут.

Разделить на 10-12 частей и раскатать в небольшие лепешки, присыпать мукой.

Разогреть духовку до 220 градусов и выпекать картофельные лепешки 15 минут, можно смазать яйцом.

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