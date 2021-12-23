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Вкуснейший глинтвейн на Новый год 2022: три самых простых и секретных рецепта за 5 минут

23 декабря 2021, 12:49

Этот согревающий напиток считается традиционным для нового года и всех зимних праздников.

глинтвейн
Глинтвейн на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

Какая зима и Новый год 2022 без вкусного, горячего глинтвейна. Рецептов зимнего напитка очень много, но мы собрали три самых простых очень вкусных.

Этот просто в приготовлении напиток на красном или белом вине с добавлением простого сока точно поможет согреться в морозную зиму.

Рецепт глинтвейна на Новый год

Вам понадобится:

  • Вино красное или белое - 150 мл
  • Яблочный сок - 200 мл
  • Гвоздика
  • Горица палочки
  • Лимон
  • Сахар - 2 кубика

В кастрюле смешать вино, яблочный сок желательно светлый, сок половины лимона.

И помешивая на огне довести почти до кипения.

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Добавить корицу, сахар и гвоздику все хорошо размешать.

Глинтвейн подавать горячим с добавление палочки корицы для вкуса.

Рецепт глинтвейна с коньяком на Новый год 2022

Вам понадобится:

  • Красное вино -1 200 мл
  • Коньяк - 20 мл
  • Корица
  • Гвоздика
  • Мед
  • Мускатный орех - для вкуса
  • Апельсин

Вылить вино в кастрюлю. Апельсин вымыть и натереть на мелкой терке цедру, добавить к вину.

Далее в кастрюлю выливаем коньяк и три ложки меда.

Подогреваем глинтвейн до 60 градусом и добавляем корицу, мускатный орех и гвоздику. Все хорошо перемешать и разлить в чашки.

Вкуснейший фруктовый глинтвейн - рецепт

Вам понадобится:

  • Вино красное или белое - 1 бутылка
  • Коньяк - 30 мл
  • Сахар - 2 столовые ложки
  • Изюм - 70 грамм
  • Апельсин
  • Яблоко
  • Гвоздика
  • Корица

Апельсин и яблоко помыть, порезать дольками. Вино вылить в кастрюлю.

Добавляем коньяк, изюм, сахар, гвоздику, корицу, апельсин и яблоко.

Разогреваем глинтвейн до кипения и даем под крышкой постоять минут 7.

Разливаем в красивые бокалы и добавляем звездочку аниса или палочку корицы.

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рецепт глинтвейн Новый год 2022
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