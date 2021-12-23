Вкуснейший глинтвейн на Новый год 2022: три самых простых и секретных рецепта за 5 минут

Этот согревающий напиток считается традиционным для нового года и всех зимних праздников.
Какая зима и Новый год 2022 без вкусного, горячего глинтвейна. Рецептов зимнего напитка очень много, но мы собрали три самых простых очень вкусных.
Этот просто в приготовлении напиток на красном или белом вине с добавлением простого сока точно поможет согреться в морозную зиму.
Рецепт глинтвейна на Новый год
Вам понадобится:
- Вино красное или белое - 150 мл
- Яблочный сок - 200 мл
- Гвоздика
- Горица палочки
- Лимон
- Сахар - 2 кубика
В кастрюле смешать вино, яблочный сок желательно светлый, сок половины лимона.
И помешивая на огне довести почти до кипения.
Добавить корицу, сахар и гвоздику все хорошо размешать.
Глинтвейн подавать горячим с добавление палочки корицы для вкуса.
Рецепт глинтвейна с коньяком на Новый год 2022
Вам понадобится:
- Красное вино -1 200 мл
- Коньяк - 20 мл
- Корица
- Гвоздика
- Мед
- Мускатный орех - для вкуса
- Апельсин
Вылить вино в кастрюлю. Апельсин вымыть и натереть на мелкой терке цедру, добавить к вину.
Далее в кастрюлю выливаем коньяк и три ложки меда.
Подогреваем глинтвейн до 60 градусом и добавляем корицу, мускатный орех и гвоздику. Все хорошо перемешать и разлить в чашки.
Вкуснейший фруктовый глинтвейн - рецепт
Вам понадобится:
- Вино красное или белое - 1 бутылка
- Коньяк - 30 мл
- Сахар - 2 столовые ложки
- Изюм - 70 грамм
- Апельсин
- Яблоко
- Гвоздика
- Корица
Апельсин и яблоко помыть, порезать дольками. Вино вылить в кастрюлю.
Добавляем коньяк, изюм, сахар, гвоздику, корицу, апельсин и яблоко.
Разогреваем глинтвейн до кипения и даем под крышкой постоять минут 7.
Разливаем в красивые бокалы и добавляем звездочку аниса или палочку корицы.
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