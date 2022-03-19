Вместо хлеба: рецепт идеальных луковых лепешек с вкуснейшей хрустящей корочкой

Луковые лепешки вместо хлеба рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка во время войны старается приготовить быстрые, вкусные и полезные блюда для близких. Хоть и хлеб в Украине есть, но не всегда его можно достать в нужно количестве, да и очереди стоят огромные.

Мы решили вам рассказать, как приготовить вкусные и полезные лепешки для всей семьи. Такие лепешки прекрасно заменят хлеб и станут вашими любимыми.

Готовить лепешки с луком очень просто, а времени занимает всего 30 минут.

Луковые лепешки - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 300-400 грамм

Вода слабогазированная - 200 мл

Дрожжи сухие - 1 пакетик

Лук - 1 штука

Соль, сахар

Кунжут

Лук мелко порезать или натереть на терке.

Муку хорошо просеять, добавить пакетик сухих дрожжей, соль и сахар по 1 чайной ложке, лук.

Воду немного подогреть и размешать с 2 ложками растительного масла, добавить все к муке и замесить эластичное тесто.

Оставить тесто на 30 минут под крышкой или теплым полотенцем.

Разделяем на 4 части и раскатываем луковые лепешки.

Разогреть духовку до 200 градусов, застелить противень пергаментной бумагой и отправить лепешки, смазав маслом и посыпав кунжутом.

Готовить лепешки 30 минут до золотистой и хрустящей корочки.

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