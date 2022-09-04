Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецепт

Готовим на зиму сливовое варенье без варки с удивительным вкусом апельсина и лимона.
В сентябре многие хозяйки стараются успеть сделать последние вкусные заготовки на зиму. Сегодня расскажем вам очень быстрый и уникальный рецепт королевского варенья из слив, которое понравится всем.
Простой рецепт варенья на зиму точно станет вашим любимым. Потом его можно использовать в пирожки, пироги и даже подавать с мясом.
Вкусный пряный запах сливы и кислинка лимона с апельсином удивит своим вкусом.
Варенье из сливы на зиму без варки - рецепт за 5 минут
Вам понадобится:
- Сливы - 1,5 кг без косточек
- Сахар - 1,5 кг
- Апельсин - 1 шт
- Лимон - половина
Сливы хорошо помыть разделить на две части и удалить косточки.
Апельсин и лимон помыть, убрать цедру и порезать дольками.
В мясорубке на небольшой скорости перекрутить сливы, апельсин и половинку лимона.
Можно убрать кожуру из сливы, но тогда варенье будет жидковатым.
Добавить к варенью сахар и перемешать, пока он полностью не растворится.
В чистые банки разложить варенье и хранить в холодильнике.
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