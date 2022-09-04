Восхитительно простое королевское варенье на зиму за 5 минут: быстрый рецепт

Варенье из сливы рецепт / ua.depositphotos.com

В сентябре многие хозяйки стараются успеть сделать последние вкусные заготовки на зиму. Сегодня расскажем вам очень быстрый и уникальный рецепт королевского варенья из слив, которое понравится всем.

Простой рецепт варенья на зиму точно станет вашим любимым. Потом его можно использовать в пирожки, пироги и даже подавать с мясом.

Вкусный пряный запах сливы и кислинка лимона с апельсином удивит своим вкусом.

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Варенье из сливы на зиму без варки - рецепт за 5 минут

Вам понадобится:

Сливы - 1,5 кг без косточек

Сахар - 1,5 кг

Апельсин - 1 шт

Лимон - половина

Сливы хорошо помыть разделить на две части и удалить косточки.

Апельсин и лимон помыть, убрать цедру и порезать дольками.

В мясорубке на небольшой скорости перекрутить сливы, апельсин и половинку лимона.

Можно убрать кожуру из сливы, но тогда варенье будет жидковатым.

Добавить к варенью сахар и перемешать, пока он полностью не растворится.

В чистые банки разложить варенье и хранить в холодильнике.

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