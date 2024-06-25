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Эксперты определили лучшее время суток для полива растений, чтобы не погубить их

Сергей Кущ
25 июня 2024, 16:04
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Полив растений "не вовремя" - одна из "худших ошибок", которые садовод может совершить в жаркую погоду.
Когда поливать огород
Когда поливать огород / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

За садом или огородом важно ухаживать круглый год, но когда речь заходит о летних месяцах, следует обратить внимание на несколько специфических вещей, одна из которых - полив.

По словам экспертов по растениям из Phostrogen, каждое растение на 80 процентов состоит из воды, а единственным средством ее получения являются корни, поэтому правильный полив крайне важен, пишет express.

В жаркую погоду растения и овощи испытывают сильную жажду, и в зависимости от местоположения им может потребоваться полив дважды в день.

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Ведущий и эксперт QVC по садоводству Марк Лейн рассказал, что полив растений "не вовремя" - одна из "худших ошибок", которые садовод может совершить в жаркую погоду.

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Так когда лучше поливать огород? Эксперты по растениям из компании Phostrogen сказали: "Весной и осенью поливайте рано утром, но летом лучше подождать до вечера, так как полив на полном солнце может привести к ожогам растений".

Чем вывести пятна от летних ягод?
Чем вывести пятна от летних ягод? / Инфографика: Главред

При поливе вечером меньше вероятность испарения, а значит, растение получит всю положенную ему воду.

Однако Марк утверждает, что "лучшее время" для полива растений - "раннее утро, когда температура наружного воздуха прохладнее, между 5 и 9 часами утра".

Что касается того, почему он предлагает поливать растения рано утром, Марк сказал, что это "приведет к меньшим потерям воды на испарение" по мере того, как день будет нагреваться.

Время суток имеет значение, как и объем воды, и, несмотря на то, что растения в жару испытывают жажду, в жаркое время года лучше меньше, чем больше.

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