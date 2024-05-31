Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубнику

Можно ли пересаживать старые кусты клубники - как получить богатый и качественный урожай.

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Как пересадить клубнику с одного места на другое / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/ArtActiveArt, Pixabay/szjeno09190

Клубника является одной из самых распространенных ягодных культур и пользуется заслуженной любовью среди многих людей во всем мире. Урожайность земляники во многом также зависит от погодных условий выращивания.

Высокую урожайность ее можно достичь с помощью многих факторов, говорится в материалах межведомственного тематического научного сборника "Садоводство" Института садоводства Национальной академии аграрных наук. Среди основных факторов ученые называют:

высококачественный посадочный материал;

удачно подготовленный грунт;

правильно выбранная техника посадки и уход за растениями;

своевременная подпитка и влажность.

Что известно об Институте садоводства Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.

Как правильно выращивать клубнику

Вместе с урожайностью и высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям извне, клубника должна обладать высокой устойчивостью к вирусным и грибным болезням. Культура должна быть выносливой к хранению и транспортировке, подлежать механизированной уборке.

На повышение урожайности клубники влияет правильное применение основных элементов действующих технологий, а также соблюдение современных способов выращивания. Также важно защищать культуру от вредителей и болезней.

Где можно выращивать клубнику

Эта культура неприхотлива к типу почвы, растет даже на бедных почвах с повышенной кислотностью. Высокую урожайность имеет на легких по механическому составу черноземах. При этом влажность почвы и воздуха зависит прежде всего от природно-климатической зоны. Растения земляники могут приспособиться к разным почвенно-климатическим условиям, но засухоустойчивость их очень низкая.

/ sadivnytstvo.kiev.ua

Как получить хороший урожай клубники

Высокий урожай можно получить только при равномерном снабжении почвы влагой на глубину 40 см. Культура особенно нуждается в поливах в периоды цветения, формирования урожая и сбора ягод. Наименее устойчивы к засухе кусты земляники в фазы цветения и плодоношения.

Известно, что клубника выдерживает кратковременное затемнение, особенно в жаркий отрезок дня (с 12 до 15 часов). Эта культура недостаточно зимостойка, однако приземистая форма куста позволяет им выдержать под снегом суровые зимы.

/ Инфографика Главред

Чем подкормить клубнику

Садоводам рекомендуют вносить только органические удобрения. Урожайность в таких условиях нередко достигает высоких показателей.

Ростовые процессы клубники, ее продуктивность и интенсивность, во многом, зависят от абиотических (температура, свет, влажность, питательные вещества) и биотических (вредители, возбудители болезней, сорняки) факторов среды.

/ sadivnytstvo.kiev.ua

Смотрите видео - чем полезна клубника и в каком количестве ее можно есть:

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