Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубнику

Клубника является одной из самых распространенных ягодных культур и пользуется заслуженной любовью среди многих людей во всем мире. Урожайность земляники во многом также зависит от погодных условий выращивания.
Высокую урожайность ее можно достичь с помощью многих факторов, говорится в материалах межведомственного тематического научного сборника "Садоводство" Института садоводства Национальной академии аграрных наук. Среди основных факторов ученые называют:
- высококачественный посадочный материал;
- удачно подготовленный грунт;
- правильно выбранная техника посадки и уход за растениями;
- своевременная подпитка и влажность.
- Что известно об Институте садоводства
- Как правильно выращивать клубнику
- Где можно выращивать клубнику
- Как получить хороший урожай клубники
- Чем подкормить клубнику
- Смотрите видео - чем полезна клубника и в каком количестве ее можно есть:
Что известно об Институте садоводства
Это главное научно-исследовательское учреждение отрасли садоводства в Украине, специализирующееся на создании новых сортов плодовых и ягодных культур, усовершенствовании технологий выращивания безвирусного посадочного материала, плодов и ягод. Институт разрабатывает технические средства по уходу за садами, ягодниками и питомниками, создает новые технологии длительного хранения плодов, современные технологий и рецептур продуктов оздоровительного назначения. Ученые института занимаются повышением биологической ценности культур на основе экологически чистых компонентов, сообщает ИС НААН.
Как правильно выращивать клубнику
Вместе с урожайностью и высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим условиям извне, клубника должна обладать высокой устойчивостью к вирусным и грибным болезням. Культура должна быть выносливой к хранению и транспортировке, подлежать механизированной уборке.
На повышение урожайности клубники влияет правильное применение основных элементов действующих технологий, а также соблюдение современных способов выращивания. Также важно защищать культуру от вредителей и болезней.
Где можно выращивать клубнику
Эта культура неприхотлива к типу почвы, растет даже на бедных почвах с повышенной кислотностью. Высокую урожайность имеет на легких по механическому составу черноземах. При этом влажность почвы и воздуха зависит прежде всего от природно-климатической зоны. Растения земляники могут приспособиться к разным почвенно-климатическим условиям, но засухоустойчивость их очень низкая.
Как получить хороший урожай клубники
Высокий урожай можно получить только при равномерном снабжении почвы влагой на глубину 40 см. Культура особенно нуждается в поливах в периоды цветения, формирования урожая и сбора ягод. Наименее устойчивы к засухе кусты земляники в фазы цветения и плодоношения.
Известно, что клубника выдерживает кратковременное затемнение, особенно в жаркий отрезок дня (с 12 до 15 часов). Эта культура недостаточно зимостойка, однако приземистая форма куста позволяет им выдержать под снегом суровые зимы.
Чем подкормить клубнику
Садоводам рекомендуют вносить только органические удобрения. Урожайность в таких условиях нередко достигает высоких показателей.
Ростовые процессы клубники, ее продуктивность и интенсивность, во многом, зависят от абиотических (температура, свет, влажность, питательные вещества) и биотических (вредители, возбудители болезней, сорняки) факторов среды.
Смотрите видео - чем полезна клубника и в каком количестве ее можно есть:
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