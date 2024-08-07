Крупную или мелкую: какую картошку лучше сажать в следующем году

Правильный выбор посадочного картофеля и его подготовка – ключевые шаги к успешному урожаю.

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Какую картошку лучше сажать / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

От правильного выбора посадочного картофеля во многом зависит будущий урожай. Важно учитывать размер клубней, сорт, количество глазков и их здоровье. Давайте разберемся, какой картофель лучше для посадки: крупный или мелкий?

Какого размера должен быть семенной картофель?

Идеальный размер посадочного картофеля составляет от 40 до 100 граммов, примерно равный куриному яйцу. Такой размер обеспечивает оптимальное количество питательных элементов для успешного прорастания и дальнейшего развития растения, пишет РБК Украина. Мелкий картофель часто недостаточно питателен для хорошего роста, тогда как крупный клубень может иметь свои особенности.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства. видео дня

Можно ли сажать крупную картошку?

Крупные клубни можно использовать для посадки, но с некоторыми условиями. Перед посадкой их рекомендуется разрезать на части, так чтобы на каждой части было несколько глазков. Это обеспечит лучшее прорастание и равномерное распределение питательных веществ. Однако, крупный картофель имеет свои недостатки: он не спешит выпускать корни, так как использует запас питания из "материнского" клубня, что может привести к получению мелкого урожая.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Какая картошка подойдет для посадки?

Семенной картофель должен быть чистым и здоровым, без признаков болезней или повреждений.

Количество глазков: Чем больше глазков на клубне, тем больше побегов он даст, что способствует лучшему урожаю.

Размер: Как уже упомянуто, оптимальный размер клубня для посадки – от 40 до 100 граммов. Более крупные клубни рекомендуется разрезать.

Как выбрать сорт картофеля?

При выборе сорта картофеля учитывайте:

Климатическую зону : Важно выбирать сорт, который подходит для вашей климатической зоны. В Украине, например, есть три основные зоны – северная, южная и "средняя" полоса.

: Важно выбирать сорт, который подходит для вашей климатической зоны. В Украине, например, есть три основные зоны – северная, южная и "средняя" полоса. Тип грунта : Сорта картофеля имеют предпочтения в зависимости от типа почвы – суглинистые, песчаные и другие.

: Сорта картофеля имеют предпочтения в зависимости от типа почвы – суглинистые, песчаные и другие. Цель выращивания: Если вы хотите получить молодую картошку для употребления летом и картошку для хранения на зиму, выбирайте несколько сортов с разными сроками созревания и лежкости.

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