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Почему желтеют листья у антуриума: в чем причина и как спасти "мужское счастье"

Анна Ярославская
5 июля 2024, 03:02
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Антуриум достаточно неприхотлив в выращивании, но иногда он может болеть.
Антуриум
Что любит и не любит цветок антуриум - советы цветовода / скриншот видео

Цветок антуриум – изысканный гость из тропического пояса американского континента, но он прекрасно прижился и на наших подоконниках. Это растение называют "мужское счастье", и с ним связано множество примет. Считается, что если антуриум зацвел, значит в жизни наступит белая полоса, в дом придет любовь, гармония и яркие эмоции. Если вам интересно, как заставить цвести "мужское счастье", читайте материал: Мужчинам вернет былую мощь, женщинам поможет найти любовь: как заставить цвести антуриум.

Антуриум достаточно неприхотлив в выращивании, но иногда он может болеть. Причин этого может быть множество. На Youtube-канале "Дом и приусадебный участок" рассказали, почему у антуриума желтеют листья и что с этим делать.

Почему желтеют листья у антуриума

Чаще всего проблема кроется в неправильном уходе, недостатке питательных веществ, плохом освещении, поражении вредителями и болезнями.

Окрас листьев указывает на то, что не так с растением. Если листочки желтеют с самого низа, на них появляются красные и оранжевые пятна, причиной является недостатка азота.

Решить эту проблему можно при помощи обычного аммиака. В литре отстоянной воды нужно разбавить чайную ложку аммиака и полить растение - не менее 100-150 грамм на уже политую почву.

Если вы хотите использовать аммиак, как азотное удобрение, то чайной ложки будет достаточно на 2 литра воды.

Если у антуриума желтеют верхние листочки, это говорит о недостатке серы. Чтобы помочь растению, можно использовать обычные спички, так как в их головках содержится сера. Она как раз поддерживает жизнедеятельность растения и борется с вредителями и болезнями.

Как использовать спички как удобрение

На расстоянии 4-5 сантиметров от краев вазона разместите спички серой вниз. Почва должна быть влажной. На второй день спички нужно достать и посмотреть, осталась ли сера. Если сера еще есть, значит причина не в ней. Если серы уже нет, значит почва нуждалась в сере, поэтому она растворилась.

Спички нужно вставлять в землю ежедневно, пока почва не насытится серой. Кстати, этот способ также помогает бороться с цветочными мошками.

Как ухаживать за антуриумом

Если антуриум выглядит вялым, а листья желтеют и на них появляются некрозные пятна, то возможно растению не хватает марганца. В этом случае можно использовать обычный пергамент калия. Раствор должен быть бледно-розовым. В качестве профилактики такой слабый раствор марганцовки очень помогает растениям.

Хорошее освещение также необходимо антуриуму, иначе его листочки будут иметь бледный оттенок. Важно, чтобы растение стояло у восточного окна. Прямые солнечные лучи солнца не должны попадать на листовую пластину. Если у антуриума появятся ожоги, то вылечить их уже не получится.

Сколько раз в неделю нужно поливать антуриум

Неправильный полив – довольно частая причина, приводящая к пожелтению листьев. Вода обязательно должна быть мягкой, без примесей хлора. Поэтому лучше использовать дождевую воду или дополнительно смягчать отстоянную водопроводную, добавляя к ней немного лимонной кислоты. Кислинка не должна ощущаться на вкус. Температура воды должна быть комнатной или немного теплее, но не выше 24 градусов.

Поливать антуриум нужно не часто - обычно достаточно одного раза в неделю, но все зависит от температуры воздуха в комнате, где находится растение.

Почва должны быть влажной, но не мокрой. Ни в коем случае нельзя заливать растение. Избыток влаги может спровоцировать загнивание корневой системы.

Смотрите видео - Как правильно ухаживать за цветком антуриум:

Youtube-канал "Дом и приусадебный участок"

У Youtube-канала "Дом и приусадебный участок" более ста тысяч подписчиков. Он был зарегистрирован 31 августа 2020 года.

Канал специализируется на советах по садоводству и огородничеству. Также авторы делятся рецептами заготовок на зиму и другими полезными советами. Всего на канале более 400 видео.

Ранее Главред писал, что делать, если спатифиллум может болеть. В этом случае на растении появляются желтые листья. Чаще всего причина этого явления — неправильный уход. Как спасти "женское счастье", читайте в материале: Боремся за "женское счастье": у спатифиллума пожелтели листья - что делать.

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