Благотворительный финал Голосу країни-13: средства от голосования пойдут на лечение детей

Вырученные во время суперфинала 13 сезона Голосу країни деньги помогут тем, кто имеет ожоговые травмы из-за военной агрессии страны-оккупанта.

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Финал Голосу країни-13 будет благотворительным / Пресс-служба

Каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина и на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ можно посмотреть новый европейский сезон проекта Голос країни. 13-й сезон производится в Польше при поддержке польского общественного вещателя TVP.

Стало известно, что в финале проект будет иметь мощную благотворительную составляющую. Так, средства, вырученные в рамках смс-голосования в прямом эфире финала Голосу країни, будут направлены на инициативу Киевстар ТВ по закупке лазера от ожоговых рубцов для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Кроме этого, пользователи платформы в приложении Киевстар ТВ в день финала, 29 октября, смогут отдать свой Суперголос за фаворита, который равен 7-ми смс-голосам. Голосовать за своих фаворитов в приложении будет возможно через смартфоны и вебсайт. В Киевстар ТВ рассказывают, что благодаря такой активности и вовлеченности аудитории врачи центра смогут спасать украинских детей, которые получили ожоги во время большой войны.

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"Для Киевстар ТВ приоритетно важно не только быть площадкой для актуальных проектов, но и приобщаться к инициативам, которые имеют благотворительную составляющую. Надеемся, что аудитория будет активно голосовать за финалистов проекта, ведь вырученные средства пойдут на доброе дело - закупку необходимого оборудования для реабилитационного центра во Львове", - прокомментировал СЕО Киевстар ТВ Павел Рыбак.

Посмотреть финал Голосу країни в прямом эфире телеканала 1+1 Украина абсолютно бесплатно можно будет 29 октября на Киевстар ТВ в Украине и Польше при условии предварительной авторизации.

Финал Голосу країни-13 будет благотворительным / Пресс-служба

Напоминаем, новый сезон Голосу країни снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Где смотреть Голос страны-13:

Прямой эфир каждое воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина, на платформе Киевстар ТВ на территории Украины и Польши. Просмотр возможен через Smart TV, Apple TV, вебсайт, смартфоны и приставки.

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, на платформе Киевстар ТВ - на территории Украины, и на YouTube-канале проекта Голос країни отдельные выступления участников можно будет посмотреть по всему миру.

Справка:

Вырученные средства будут направлены на счет Благотворительной Организации Международный Благотворительный Фонд "Українська Біржа Благодійності" (благотворительная платформа dobro.ua) для закупки лазера от ожогов.

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