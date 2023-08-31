УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Бутылки на улицах и дуэт с участником: подробности 1 выпуска Голосу країни-13

Анна Подгорная
31 августа 2023, 15:41 обновлено 31 августа, 15:41
28
Уже вскоре главная музыкальная премьера осени очарует зрителей 1+1.
Голос страны-13-1 эпизод
Голос країни-13 - 1 эпизод / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Начнется первый эпизод 13 сезона с минуты молчания в память о героях и гражданских, погибших из-за полномасштабной войны.

В этом сезоне на сцену музыкального проекта выйдут 60 разножанровых вокалистов, которые поразят телезрителей и тренеров своим пением и выбором музыкального репертуара. На сцену выйдут украинцы, которые много лет живут за границей и все это время демонстрируют нашу культуру всему миру, а также вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабного вторжения.

видео дня

Первой на сцену выйдет 33-летняя харьковчанка Галина Печенизская. Женщина с начала полномасштабного вторжения живет в Германии. Галина говорит, что когда вынужденно переехала в другую страну, вспомнила о своей большой мечте стать певицей и организовала украинских хор при немецкой церкви, в котором поют как украинские народные песни, так и песни в стиле госпел. Вокалистка попытается покорить тренеров оригинальным исполнением хита KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela.

"После начала полномасштабного вторжения мы с мамой и дочкой эвакуировались в Германию. Почти сразу за границей я начала испытывать тоску по дому и страдать от невозможности найти работу. В тот момент я решила пойти в церковь, ведь в Германии церковь решает много вопросов. Я рассказала дьякону, что имею музыкальное образование и очень хочу создать хор. Он удивился, но дал мне шанс. Сейчас в моем хоре поют более 40 человек, о нас пишут в местных газетах и мы несем украинскую культуру в мир", - говорит Галина.

Удастся ли Галине обернуть хоть одно из кресел звездных наставников, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Галина Печенежская
Галина Печенизская в 1 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Не обойдется эпизод и без звездных эксклюзивов. После выступления одного из участников тренер-дебютант Голосу країни Иван Клименко расскажет о том, как зарабатывал на первые аудиокассеты и как был уличным музыкантом в Китае.

"В детстве я собирал бутылки для того, чтобы покупать себе первые аудиокассеты. Когда стал старше, то играл на улицах Китая и за день успевал заработать столько денег, чтобы нам с друзьями хватило на еду и гостиницу. На следующий день снова начиналась борьба за выживание. Кстати, я играл не только на улицах Китая, но и Украины, так что у меня тоже есть такой опыт", - говорит Иван Клименко.

Иван Клименко
Звездный тренер Иван Клименко / Пресс-служба

Какие еще эксклюзивы расскажут тренеры, смотрите позже.

Выйдет на сцену и 25-летний командир комендантского взвода тылового обеспечения ВСУ Юрий Городецкий. В 18 лет Юрий вступил в ряды ВСУ, ведь у него родился первый сын. Вокалист говорит, что для него важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране, ведь теперь каждый уголок родной земли дороже чем отдых за границей. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта. Несмотря на довольно молодой возраст, парень сторонник академической музыки, именно поэтому он споет гимн столицы Украины "Києве мій".

Юрий Городецкий
Юрий Городецкий в 1 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

"Хочу от себя сказать, что я горжусь тем, что имею возможность не только встречаться с вами здесь, но и что имею возможность дышать с вами одним воздухом, вместе с другими украинцами. Благодаря вашей несокрушимости наша страна живет. Вы наши мотиваторы. Благодарю Вас", - говорит Артем Пивоваров.

Выйдут на сцену и звездные тренеры: во время одного из выступлений Артем Пивоваров споет свой хит "Дежавю". А вот кто еще из тренеров продемонстрирует свой талант, смотрите во время эфира.

Артем Пивоваров
Звездный тренер Артем Пивоваров / Пресс-служба

Где смотреть Голос країни-13:

  • Прямой эфир с 3 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина на "Киевстар ТВ" и на других Отт-платформах (на территории Украины. На территории Польши прямая трансляция будет доступна на "Киевстар ТВ").
  • Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, "1+1 video", Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни эпизоды можно будет посмотреть по всему миру.

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Голос країни Телеканал 1+1 новости шоу бизнеса Голос країни-13
Реклама

Главное за день

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

16:11 Мир
"Наша армия не настолько велика": Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

"Наша армия не настолько велика": Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

15:23 Украина
Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

14:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:35

Тарифы на газ в сентября: сколько придется украинцам выложить из своего кармана

16:26

Оккупанты боятся прорыва ВСУ на территорию РФ: возле границы с Украиной стягивают подмогу

16:16

Добрый или скрытный: интересная оптическая иллюзия, которая покажет, кто вы на самом деле

16:14

Как очистить кашу от жучков: проверенные способы на случай напасти

16:11

ВСУ впервые прорвали главную линию "обороны" войск РФ на юго-востоке – WSJ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:08

Оно там не случайно: зачем нужно отверстие в лезвии ножа

15:58

Запутанная загадка для самых внимательных: нужно найти слово "лайм" за 7 секунд

15:56

"Вы неизбежно проиграете": Данилов жестко упрекнул Германию

15:54

Кацурина показала на милых фото, как Дантес заботится о ее детях

Реклама
15:41

Бутылки на улицах и дуэт с участником: подробности 1 выпуска Голосу країни-13

15:23

"Наша армия не настолько велика": Данилов заявил о потерях ВСУ в войне

15:19

Цитаты про любовь: фразы и выражения, которые ошеломят своей романтичностью

15:12

Нашел молодую: у бывшего мужа Дженнифер Энистон новый роман - СМИ

15:01

Жданов назвал город, освобождение которого позволит взять огнем "коридор" в Крым

14:54

Украинские воины продвинулись на Запорожье: уничтожили до роты россиян и захватили позиции

14:45

Украину накрыла самая мощная магнитная буря месяца: накрыл почти 9-бальный шторм

14:43

"Будет очень тяжело": энергетик рассказал о готовности Украины к новому сезону

14:03

Жир отойдет на глазах: как легко почистить сетку вытяжки

14:02

Есть три версии: правоохранители не исключили подрыв вертолетов Ми-8 на Донбассе

13:44

Гости пальчики оближут: рецепт простого и универсального маринада для грибов

Реклама
13:37

Смотри на мир особым взглядом: на 1+1 Украина стартует новый осенний сезон

13:30

Поразили цель на дальности более 700 км: Зеленский заявил о мощном успехе ВСУ

13:29

Какие рыбки притягивают деньги и где лучше поставить аквариум по феншуй

13:17

Что нужно принести в дом 1 сентября, чтобы был достаток: приметы и запреты дня

13:03

ВСД - не приговор: что нельзя делать при вегето-сосудистой дистонии

13:00

Таро-прогноз на полнолуние 31 августа 2023: Рыбам - знак судьбы, Овнам - бегствоВидео

12:58

Назад в школу: украинские фешн-блогеры показали стильные образы на сентябрь

12:50

Полицейская стрельба в Днепре: в ГБР пояснили, был ли погибший пьяным

12:33

Александр Эллерт рассказал, как покинул страну во время войны

12:12

США перебросят в Британию 54 ядерных бомбардировщика F-35 – The Telegraph

12:03

В Британии - новый глава Минобороны: что изменится для Украины с приходом Гранта Шеппса

11:58

Не стоит даже поднимать: чем опасен сатанинский гриб и почему

11:52

Кому из украинцев "рубанут" пенсию: как не остаться без заслуженных денег

11:22

Никто не догадается, что за вкуснотища на столе: рецепт знаменитого десерта из лавашаВидео

11:21

"Путин обвинил Лукашенко в сговоре": в Сети раскрыли детали ссоры двух диктаторов

10:58

Сантехник не нужен: как пробить засор в канализации за 2 минуты подручными средствами

10:52

Кто рискует потерять бронь от мобилизации: разъяснение чиновников

10:46

В Донецкой области разбились два украинских вертолета Ми-8

10:43

Favbet Foundation передал разведчикам ВСУ микроавтобус

10:25

Лето задержится еще на 2-3 недели: какой будет погода в Украине в сентябре 2023

Реклама
10:04

Ученый год носил птичью голову, чтобы подружиться с пернатыми: что из этого вышло

10:04

Сезон тихой охоты: секрет быстрой чистки грибов без хлопот

09:54

"Традиционные мероприятия": эксперт назвал украинцам простые способы пережить блэкауты

09:48

ВСУ продвинулись в Запорожской области и наступают на юге от Бахмута – Генштаб

09:24

Резникова отправят в отставку: нардеп назвал сроки увольнения министра и имя преемника

09:14

Когда котлеты уже надоели: что приготовить из фарша на сковороде и в духовке

09:12

Гороскоп на завтра 1 сентября 2023: Близнецам - денежные потери, Ракам нужен отдых

08:59

"Считаю себя более компетентным": Гиркин из СИЗО решил "подвинуть" Путина с поста президента

08:52

Новая почта уплатила 5 млрд грн налогов за полгодаФото

08:51

Имел ли право полицейский расстрелять мужчину в Днепремнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять