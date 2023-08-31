Бутылки на улицах и дуэт с участником: подробности 1 выпуска Голосу країни-13

Уже вскоре главная музыкальная премьера осени очарует зрителей 1+1.

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Голос країни-13 - 1 эпизод / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Начнется первый эпизод 13 сезона с минуты молчания в память о героях и гражданских, погибших из-за полномасштабной войны.

В этом сезоне на сцену музыкального проекта выйдут 60 разножанровых вокалистов, которые поразят телезрителей и тренеров своим пением и выбором музыкального репертуара. На сцену выйдут украинцы, которые много лет живут за границей и все это время демонстрируют нашу культуру всему миру, а также вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабного вторжения.

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Первой на сцену выйдет 33-летняя харьковчанка Галина Печенизская. Женщина с начала полномасштабного вторжения живет в Германии. Галина говорит, что когда вынужденно переехала в другую страну, вспомнила о своей большой мечте стать певицей и организовала украинских хор при немецкой церкви, в котором поют как украинские народные песни, так и песни в стиле госпел. Вокалистка попытается покорить тренеров оригинальным исполнением хита KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela.

"После начала полномасштабного вторжения мы с мамой и дочкой эвакуировались в Германию. Почти сразу за границей я начала испытывать тоску по дому и страдать от невозможности найти работу. В тот момент я решила пойти в церковь, ведь в Германии церковь решает много вопросов. Я рассказала дьякону, что имею музыкальное образование и очень хочу создать хор. Он удивился, но дал мне шанс. Сейчас в моем хоре поют более 40 человек, о нас пишут в местных газетах и мы несем украинскую культуру в мир", - говорит Галина.

Удастся ли Галине обернуть хоть одно из кресел звездных наставников, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Галина Печенизская в 1 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Не обойдется эпизод и без звездных эксклюзивов. После выступления одного из участников тренер-дебютант Голосу країни Иван Клименко расскажет о том, как зарабатывал на первые аудиокассеты и как был уличным музыкантом в Китае.

"В детстве я собирал бутылки для того, чтобы покупать себе первые аудиокассеты. Когда стал старше, то играл на улицах Китая и за день успевал заработать столько денег, чтобы нам с друзьями хватило на еду и гостиницу. На следующий день снова начиналась борьба за выживание. Кстати, я играл не только на улицах Китая, но и Украины, так что у меня тоже есть такой опыт", - говорит Иван Клименко.

Звездный тренер Иван Клименко / Пресс-служба

Какие еще эксклюзивы расскажут тренеры, смотрите позже.

Выйдет на сцену и 25-летний командир комендантского взвода тылового обеспечения ВСУ Юрий Городецкий. В 18 лет Юрий вступил в ряды ВСУ, ведь у него родился первый сын. Вокалист говорит, что для него важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране, ведь теперь каждый уголок родной земли дороже чем отдых за границей. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта. Несмотря на довольно молодой возраст, парень сторонник академической музыки, именно поэтому он споет гимн столицы Украины "Києве мій".

Юрий Городецкий в 1 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

"Хочу от себя сказать, что я горжусь тем, что имею возможность не только встречаться с вами здесь, но и что имею возможность дышать с вами одним воздухом, вместе с другими украинцами. Благодаря вашей несокрушимости наша страна живет. Вы наши мотиваторы. Благодарю Вас", - говорит Артем Пивоваров.

Выйдут на сцену и звездные тренеры: во время одного из выступлений Артем Пивоваров споет свой хит "Дежавю". А вот кто еще из тренеров продемонстрирует свой талант, смотрите во время эфира.

Звездный тренер Артем Пивоваров / Пресс-служба

Где смотреть Голос країни-13:

Прямой эфир с 3 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина на "Киевстар ТВ" и на других Отт-платформах (на территории Украины. На территории Польши прямая трансляция будет доступна на "Киевстар ТВ").

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, "1+1 video", Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни эпизоды можно будет посмотреть по всему миру.

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

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