Бутылки на улицах и дуэт с участником: подробности 1 выпуска Голосу країни-13

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.
Начнется первый эпизод 13 сезона с минуты молчания в память о героях и гражданских, погибших из-за полномасштабной войны.
В этом сезоне на сцену музыкального проекта выйдут 60 разножанровых вокалистов, которые поразят телезрителей и тренеров своим пением и выбором музыкального репертуара. На сцену выйдут украинцы, которые много лет живут за границей и все это время демонстрируют нашу культуру всему миру, а также вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабного вторжения.
Первой на сцену выйдет 33-летняя харьковчанка Галина Печенизская. Женщина с начала полномасштабного вторжения живет в Германии. Галина говорит, что когда вынужденно переехала в другую страну, вспомнила о своей большой мечте стать певицей и организовала украинских хор при немецкой церкви, в котором поют как украинские народные песни, так и песни в стиле госпел. Вокалистка попытается покорить тренеров оригинальным исполнением хита KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela.
"После начала полномасштабного вторжения мы с мамой и дочкой эвакуировались в Германию. Почти сразу за границей я начала испытывать тоску по дому и страдать от невозможности найти работу. В тот момент я решила пойти в церковь, ведь в Германии церковь решает много вопросов. Я рассказала дьякону, что имею музыкальное образование и очень хочу создать хор. Он удивился, но дал мне шанс. Сейчас в моем хоре поют более 40 человек, о нас пишут в местных газетах и мы несем украинскую культуру в мир", - говорит Галина.
Удастся ли Галине обернуть хоть одно из кресел звездных наставников, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.
Не обойдется эпизод и без звездных эксклюзивов. После выступления одного из участников тренер-дебютант Голосу країни Иван Клименко расскажет о том, как зарабатывал на первые аудиокассеты и как был уличным музыкантом в Китае.
"В детстве я собирал бутылки для того, чтобы покупать себе первые аудиокассеты. Когда стал старше, то играл на улицах Китая и за день успевал заработать столько денег, чтобы нам с друзьями хватило на еду и гостиницу. На следующий день снова начиналась борьба за выживание. Кстати, я играл не только на улицах Китая, но и Украины, так что у меня тоже есть такой опыт", - говорит Иван Клименко.
Какие еще эксклюзивы расскажут тренеры, смотрите позже.
Выйдет на сцену и 25-летний командир комендантского взвода тылового обеспечения ВСУ Юрий Городецкий. В 18 лет Юрий вступил в ряды ВСУ, ведь у него родился первый сын. Вокалист говорит, что для него важно, чтобы дети росли и жили в свободной европейской стране, ведь теперь каждый уголок родной земли дороже чем отдых за границей. Каждый раз идя на передовую, Юрий не забывает о гитаре и каждая такая командировка не проходит без его концерта. Несмотря на довольно молодой возраст, парень сторонник академической музыки, именно поэтому он споет гимн столицы Украины "Києве мій".
"Хочу от себя сказать, что я горжусь тем, что имею возможность не только встречаться с вами здесь, но и что имею возможность дышать с вами одним воздухом, вместе с другими украинцами. Благодаря вашей несокрушимости наша страна живет. Вы наши мотиваторы. Благодарю Вас", - говорит Артем Пивоваров.
Выйдут на сцену и звездные тренеры: во время одного из выступлений Артем Пивоваров споет свой хит "Дежавю". А вот кто еще из тренеров продемонстрирует свой талант, смотрите во время эфира.
Где смотреть Голос країни-13:
- Прямой эфир с 3 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина на "Киевстар ТВ" и на других Отт-платформах (на территории Украины. На территории Польши прямая трансляция будет доступна на "Киевстар ТВ").
- Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, "1+1 video", Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни эпизоды можно будет посмотреть по всему миру.
Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.