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Дидух высотой 6 метров и современная коляда: подробности проекта "Рождество. Ты не один"

Анна Подгорная
4 декабря 2023, 18:03
В этот Сочельник, 24 декабря, в 21:00 на телеканале 1+1 Украина зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Рождество. Ты не один".
Рождество. Ты не один-праздничный проект от 1 + 1 Украина
Рождество. Ты не один - праздничный проект от 1+1 Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Каждый год самые важные праздники украинцы встречают в компании 1+1 Украина. Нынешний Сочельник не станет исключением и зрители смогут провести его в компании любимых ведущих и украинских артистов.

В центре столицы состоялись масштабные съемки проекта "Рождество. Ты не один". Одна из главных святынь страны - Софийский Собор - приоткрыл свои двери и собрал вокруг себя украинских артистов, ведущих и героев нового времени. На целых два дня территория возле Софийского собора превратилась в рождественский городок с очаровательными декорациями и десятками праздничных огоньков. Более 15 самых известных украинских артистов спели праздничные мешапы, совместив современные хиты с традиционными колядками. На главной уличной сцене со своим рождественским сюрпризом выступила VERKA SERDUCHKA, праздничным шествием с пением от колокольни собора до большого Дидуха прошли любимые ведущие Сніданку з 1+1, а в стенах самого собора на фоне Оранты прозвучала колядка от группы KAZKA.

Команда флористов и декораторов работала над сказочной атмосферой каждой локации, а Музей Гончара стал проводником в традиции украинского Рождества и консультировал команду с самого начала. Во время строительства уличной инсталляции использовалось более 50 тюков сена и около 200 пучков камыша. Главным украшением декорации стал Дидух высотой 6 метров, а его изготовление заняло 2 суток. Рождественскую козу команда собирала из соломы, камыша и ржи. Сказочная локация во дворе Софийского собора будет доступна для посещения в течение всех зимних праздников, а значит, каждый желающий сможет почувствовать атмосферу украинского Рождества возле Дидуха и, конечно, сфотографироваться.

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Рождество. Ты не один-праздничный проект от 1 + 1 Украина
Рождество. Ты не один - праздничный проект от 1+1 Украина / Пресс-служба

Декорацией сцен и пространств занималась команда "Навколо". К сотрудничеству были привлечены 15 украинских брендов аутентичного и современного украинского декора, а на освещение территории было потрачено 1100 метров гирлянды. Главная уличная сцена была украшена рождественскими украшениями - деревянными звездами, которые испокон веков выступали традиционным атрибутом Рождества.

Команде удалось создать атмосферу праздничного уюта в каждой съемочной локации и совместить традиции и современность в каждом уголке. В одной из комнат дома митрополита, достопримечательности XVIII века, создали уютную атмосферу рождественского ужина, украсили большой стол традиционной и современной атрибутикой с украинскими блюдами. На полу декораторы создали флористические островки из украинских сухоцветов. На другой локации, возле столовой митрополита, для съемок была использована мебель 19 века из музея Дома митрополита, а уютную атмосферу создали благодаря огромной елке, которую украсили традиционными украинскими соломенными игрушками.

Напомним, в проекте "Рождество. Ты не один" на телеканале 1+1 Украина зрители увидят выступления Jamala, VERKA SERDUCHKA, DOROFEEVA, Артема Пивоварова, Юлии Саниной и оркестра НАОНІ, MONATIK, KOLА, ROXOLANA, Макса Барских, KAZKA, Тони Матвиенко и хора им. Г. Веревки, Jerry Heil, победителя Голосу країни-13 PTASHKIN и Оркестра почетного караула отдельного президентского полка им. Б. Хмельницкого, Марты Липчей и группы Жадан и собаки, ONUKA, Adam, Phil IT и других. Выступления артистов совместятся с теплыми разговорами в уютной атмосфере с ведущими Сніданку з 1+1 Русланом Сеничкиным, Людмилой Барбир, Егором Гордеевым, Нелей Шовкопляс, Валентиной Хамайко с детьми, Александром Поповым, Екатериной Осадчей, Юрием Горбуновым с сыном Иваном, ведущей ТСН Соломией Витвицкой и ведущим "Говорить вся країна" Алексеем Сухановым, Тимуром и Инной Мирошниченко с детьми. Гостями ведущих станут звезды студии "Квартал-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Великий, Вера Кекелия, Марта Адамчук, Анастасия Оруджова, Ирина Сопонару, Алина Блажкевич, а также Наталья Денисенко, Маша Ефросинина, Евгений Клопотенко, волонтеры и военные, легендарный украинский теннисист, а теперь военный Сергей Стаховский, представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева и другие.

Рождество. Ты не один-праздничный проект от 1 + 1 Украина
Рождество. Ты не один - праздничный проект от 1+1 Украина / Пресс-служба

Специально для проекта "Рождество. Ты не один" одними из лучших саунд-продюсеров - Стасом Черным и Иваном Клименко - была написана колядка. Также над новой колядкой работали Jеrry Heil, Гордей Старух и KOZAK SIROMAHA.

Проект "Рождество. Ты не один" имеет благотворительную миссию. В рамках проекта будут собираться средства на помощь деткам-воспитанникам "Школи супергероїв", которые нуждаются в надлежащем оборудовании и условиях для обучения.

Производство проекта - Big Brave Events под руководством Владимира Завадюка. Режиссер-постановщица - Катя Царик.

Рождественская магия, сказочные декорации и выступления самых известных украинских артистов - 24 декабря в 21:00 на телеканале 1+1 Украина в проекте "Рождество. Ты не один".

Также посмотреть праздничный проект можно на телеканале ТЕТ. Найти телеканалы 1+1 Украина и ТЕТ можно на платформе Кино и телевидения Киевстар ТВ.

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