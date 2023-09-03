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Голос країни-13 - 1 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерам

Анна Подгорная
3 сентября 2023, 21:34 обновлено 3 сентября, 22:17
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Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA начали борьбу за лучшие голоса Украины.
Голос країни-13 - как прошел 1 выпуск слепых прослушиваний
Голос країни-13 - как прошел 1 выпуск слепых прослушиваний / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

3 сентября состоялась грандиозная премьера 13-го, европейского сезона лучшего вокального шоу страны Голос країни. Эти выпуски, снятые благодаря польским партнерам, покажут зрителям, как звучит Украина.

Первый выпуск посвящен старту "слепых прослушиваний". На этом этапе звездные тренеры, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA, сидя спиной к сцене должны отобрать в свои команды лучших вокалистов, одного из которых они приведут к победе.

Первой на сцену Голосу вышла 33-летняя вокалистка из Харькова - Галина Печенижская. Ее экспрессивная и мелодичная версия хита KUPALA от Jerry Heil, alyona alyona и Ela принесла ей место в команде Юлии Саниной.

Британская певица Адель относится к тем редким вокалисткам, подражать которым практически невозможно, превзойти - тем более. Однако Гидаят Сеидов дерзнул исполнить песню великой дивы Love In The Dark и не прогадал. Трек принес ему место в команде Артема Пивоварова.

Юрий Городецкий, 25-летний защитник Украины, который сейчас на фронте отстаивает право своих детей на жизнь в свободной, независимой стране, тонко и академично исполнил легендарную песню "Києве мій". Воин занял место в команде Нади Дорофеевой.

Следующей на сцену Голосу вышла Дарья Минеева. Она исполнила песню Майли Сайрус Flowers, которая стала настоящим хитом этого года. Вокал талантливой артистки не оставил равнодушной Юлию Санину, которая приняла Дарью в свою команду.

Новость дополняется.

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