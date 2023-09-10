Голос країни-13 - 2 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерам

Ураган эмоций, трогательный истории и музыка, которая не оставляет равнодушными - 2 серия Голосу получилась очень яркой.

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Голос країни-13 - как прошел 2 выпуск слепых прослушиваний / коллаж: Главред, фото: instagram.com/goloskrainy_official

Европейский сезон лучшего музыкального шоу страны Голос країни-13 набирает обороты. Сегодня на экраны вышел второй выпуск слепых прослушиваний, в котором вокалисты со всей Украины будут пробовать свои силы на сцене проекта.

Сейчас на плечах звездных тренеров, Юлии Саниной, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, лежит особая задача - вслепую выбрать в свои команды самых лучших артистов, полагаясь лишь на свой слух.

Первой на сцене 13 сезона шоу Голос країни появилась Майрамик Авоян. Она развернула все четыре тренерских кресла, но стала частью команды Нади Дорофеевой. Вокалистка виртуозно исполнила песню Stand Up Синтии Эриво.

16-летний Влад Пелих вышел на сцену проекта со свежим треком Jerry Heil & Ochman - BRONIA. Чувственная мелодия в исполнении талантливого музыканта растопила сердце всех четверых звездных тренеров. Вокалист выбрал своим наставником Юлию Санину.

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