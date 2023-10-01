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Голос країни-13 - 5 выпуск: итоги первой части вокальных баттлов

Анна Подгорная
1 октября 2023, 21:29 обновлено 1 октября, 22:52
Команды несут первые потери - подопечным Клименко и Саниной придется побороться за места в следующем этапе 13 сезона Голосу.
Голос країни-13 - как прошла первая часть вокальных баттлов
Голос країни-13 - как прошла первая часть вокальных баттлов / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба, instagram.com/goloskrainy_official

Сегодня открылся новый этап лучшего музыкального шоу страны Голос країни - вокальные баттлы. В 13 сезоне звездные тренеры при помощи именитых советников будут выбирать по 4 участника, которые смогут пройти дальше. Наставники также получили возможность объединять своих подопечных не только в дуэты, но даже в трио и квартеты.

Первыми лучших вокалистов определят тренеры-дебютанты Голосу країни-13 - Иван Клименко и Юлия Санина. Помогать принимать нелегкое решение им будут участники группы Kalush Orchestra Тимофей Музычук, КылымМен и Саша Таб (Клименко), а также Jerry Hail (Санина).

Первыми на сцену Голосу вышли конкурсантки из команды Ивана Клименко: четыре мощных вокалистки - Анастасия Чабан, Анна Корченова и женский дуэт NAYADA исполнили динамичный мэшап из песни группы Maneskin "Beggin" и хита Go_A "Шум". За оригинальное попурри в фольклорном стиле право продолжить участие, по решению звездного тренера, получила Стася Чабан.

Следующее трио от Ивана Клименко, Ольга Щербак, Александра Ройко и Андрей Засик, растопили сердца всего съемочного павильона, зрителей и тренеров песней ADAM - Повільно. В результате крайне непростого решения, Иван Клименко определил, что дальше в его команду проходят Оля и Саша. Их музыкальный продюсер, к большому удивлению самих вокалисток, решил объединить в музыкальный дуэт.

В следующем вокальном противостоянии схлестнулись Елизавета Шафорост и Юлия Белей. Артистки исполнили суперхит Rihanna - Diamonds. Санина, Пивоваров и Дорофеева раскритиковали их выступление из-за безэмоциональности. Шанс продолжить борьбу за звание Голосу країни Иван Клименко отдал Елизавете.

Последними из десятки подопечных Ивана Клименко на сцену вышли Вероника Коваленко и Александра Погуляй с собственной версией песни Lady Gaga, который в этом году, благодаря сериалу "Уэнздей", "порвал" социальные сети - Bloody Mary. Вокалисток четверка наставников встречала стоячими овациями. Звездный тренер принял решение продолжить дальнейшую борьбу с Вероникой в команде.

Следующей к непростой задаче выбрать из 10 конкурсантов четверку фаворитов приступила Юлия Санина. Под ее руководством трио, Владимир Удовенко, Галина Печенижская и Светлана Чередниченко, вышли на сцену Голосу с песней alyona alyona & KOLA - Небо хилиться. Фронтвумен The Hardkiss прислушалась к своей советчице Jerry Hail, и шанс продолжить борьбу отдала Галине.

Также под руководством Саниной на сцену вышли Владислав Пелых и Кристина Старикова с классической нью-вэйв балладой Кейт Буш Running Up That Hill, которая, к сожалению, не принесла вокалистам победы. Владислав и Кристина покинули Голос країни.

Новость дополняется.

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