Голос країни-13: топ фактов, которые вы хотели знать о новом европейском сезоне

В самом сердце Варшавы стартовали съемки тринадцатого сезона музыкального шоу Голос країни.

https://glavred.info/show/golos-krajini-13-top-faktov-kotorye-vy-hoteli-znat-o-novom-evropeyskom-sezone-10490050.html Ссылка скопирована

Интересные факты про Голос країни-13 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Вчера в самом сердце польской столицы стартовали съемки главного музыкального проекта Голос країни, в котором тренеры Юлия Санина, Иван Клименко, Артем Пивоваров и DOROFEEVA будут помогать участникам на их пути к мечте о большой сцене. Новый сезон объединил украинцев со всех уголков мира на съемочной площадке в Варшаве. Европейский сезон, который выйдет на телеканале 1+1 Украина уже этой осенью, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант всей Европе. Съемки проекта проходят при всесторонней поддержке одного из крупнейших польских вещателей.

Мы собрали ТОП фактов о новом сезоне, который уже осенью выйдет на экраны телеканала 1+1 Украина и покажет силу украинской песни.

В этом сезоне на сцену выйдут 60 участников, среди которых девушка, которой один из участников прошлого сезона, Владимир Порубайло, сразу после выступления признался в любви, 25-летний ветеран войны, трехкратный чемпион мира по каратэ, военный тылового обеспечения.

Для съемок проекта Голос країни был задействован современный инновационный съемочный павильон. Телезрителей ждет 6 ярких локаций, среди которых сцена, зоны бэкстейджа, "стресс-рум", "миля", зона для интервью и другие. Общая площадь съемочных локаций - 2700 квадратных метров.

Сценическую графику создали украинские специалисты Big Brave Evenst, а для визуальных эффектов на съемочной площадке использовали картины современных украинских художников, среди которых Соня Морозюк. Тренеры проекта также поддержали украинское и выбрали модные образы от украинских дизайнеров, созданные специально для съемок Голосу країни.

Съемка 13 сезона Голоса началась с минуты молчания по украинским военным и гражданским, которые погибли во время российской агрессии против Украины.

В эфире Голосу країни прозвучат лучшие современные украинские песни , а также хиты на польском, итальянском языке и пр. Телезрители услышат песню "Відриваючись" певца Parfenuk, "Карпатський реп" Даха Браха, "Ластівки" Chico&Qatoshi. К тому же, на сцене главного музыкального проекта зазвучат такие легендарные хиты как "Києве мій", "Несе Галя воду" и другие. Кроме того, во время "Слепых прослушиваний" поклонники Голосу країни смогут познакомиться с разнообразием европейской музыкальной культуры и услышать хит "Nie Ma fal" польского певца Dawid Podsiadło, "Sara Perche Ti amo" итальянской поп-группы Ricchi e Poveri и многие другие.

Больше подробностей читайте на сайте.