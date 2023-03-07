Голос країни объявляет кастинг нового, особенного сезона главного музыкального проекта

13 сезон лучшего музыкального шоу страны ищет своих неповторимых героев.

Голос країни 13 сезон - объявлен кастинг / Пресс-служба

С сегодняшнего дня телеканал 1+1 Украина объявляет масштабный кастинг нового, особенного сезона главного музыкального проекта Голос країни, благодаря которому украинский голос звучит по всему миру. Новый сезон призван поддерживать украинский народ, который уже больше года несокрушимо борется за жизнь и свободу.

Телеканал ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для этого нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и загрузить туда видеоролик или ссылку на видео своего пения. Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами проекта, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру.

"С начала полномасштабной войны наша команда не прекращает работать. Сейчас наш продакшн "Big Entertainment Shows" превратился в "Big Brave Events", ведь весь год мы работали над благотворительными марафонами в разных европейских странах. Я особенно горжусь тем, что несмотря на войну мы смогли закончить 12 сезон Голосу країни и сделали суперфинал в киевском метрополитене, на легендарной станции метро "Майдан Незалежності". Могу сказать, что во время войны такой важный проект, который фактически является культурным кодом украинской нации, не может молчать. Когда гудят пушки, голос народа должен звучать как можно громче, поэтому мы решили запустить особый сезон Голоса страны, который объединит музыкой талантливых украинцев, которые разбросаны сейчас по всему миру. Этот сезон имеет целью привлечь внимание к нашей смелости, отважности, креативности, и безграничному таланту. Украинский голос должен в этом году зазвучать на весь мир, именно поэтому мы приглашаем к участию в кастинге всех талантливых украинцев, чье сердце сейчас не молчит. Этот сезон станет особенным, не пропустите его!" - говорит продюсер проекта Владимир Завадюк.

видео дня

Напомним, Голос країни - это первый музыкальный проект, который вернулся на экраны во время полномасштабного вторжения. К трансляции сезона, который 24 февраля прервало полномасштабное вторжение рф на территорию Украины, было приковано внимание всей страны. Командой проекта, совместно с телезрителями было собрано почти 2 600 000 гривен на средства аэроразведки для украинских защитников, а также почти 300 000 для разминирования Херсонщины. Победительницей 12 сезона Голосу країни стала хранительница украинской культуры, фольклористка, и сборщица украинской песни Мария Квитка из команды "Другий шанс".

Какие нововведения будут в 13 сезоне и кто из звезд сядет в тренерское кресло - поклонники проекта узнают в скором времени.