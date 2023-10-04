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Кто стал советником 2-го эпизода "вокальных батлов" Голосу країни на 1+1 Украина

Анна Подгорная
4 октября 2023, 15:17 обновлено 4 октября, 15:18
По обновленным правилам звездные тренеры получают поддержку от популярных украинских артистов.
Артем Пивоваров, DOROFEEVA
Голос країни-13 - вторая часть вокальных баттлов / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина покажут новый эпизод "вокальных баттлов" европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Воскресным вечером телезрители увидят второй этап музыкального проекта - "вокальные баттлы", которые выйдут в обновленном формате и по новым правилам. На этом этапе у тренеров появились звездные советники.

На этой неделе за место в полуфинале будут соревноваться команды двух тренеров: DOROFEEVA, советником которой стал хитмейкер Макс Барских, и команда Пивоварова, советником которого является лирическая душа украинской музыки KOLA.

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DOROFEEVA говорит, что очень рада, что ее советником стал Макс Барских, ведь она мечтала показать ему все что происходит на сцене Голосу країни вживую.

"Моим советником стал Макс Барских. Это артист, у которого более 3 миллиардов прослушиваний. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене Голосу країни не по телевизору, а вживую. Надеюсь, что моя команда сможет его впечатлить", - говорит DOROFEEVA.

DOROFEEVA, Макс Барских
Голос країни-13 - вторая часть вокальных баттлов / Пресс-служба

Певец и композитор появился в студии Голосу країни, чтобы поддержать свою коллегу DOROFEEVA, с которой в конце августа выпустил совместную песню "Ритми".

"Надя - идеальный творческий партнер как в студии, так и на съемочной площадке. Она отзывчива, нежна и при этом очень хладнокровна в хорошем смысле этого слова, потому что сумела выдержать меня несколько часов и при этом поддерживать всех участников своей команды", - говорит Макс Барских о своем опыте советника.

Начнется эпизод с премьеры песни "Зорепад" из нового украиноязычного альбома Макса Барских, который 4 недели возглавлял украинский чарт альбомов Apple Music.

Будет помогать в нелегком выборе Артему Пивоварову певица KOLA, которая несколько раз и сама участвовала в Голосі країни. Певец говорит, что его звездным советником стала self-made певица.

"Очень радуюсь, что моим звездным советником стала певица, которая создала себя сама, это self-made артистка KOLA. Она и сама была на сцене Голосу країни. KOLA - это певица новой генерации и нового поколения. Она как никто знает, что посоветовать и как поддержать молодых исполнителей, за которыми будущее", - говорит Артем.

KOLA, Артем Пивоваров
Голос країни-13 - вторая часть вокальных баттлов / Пресс-служба

Кто из участников сможет пройти в полуфинал, станет известно в скором времени.

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