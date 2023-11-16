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Мир наизнанку. Украина - 1 выпуск: Комаров примет участие в поисках 300-летнего артефакта

Анна Подгорная
16 ноября 2023, 12:54
Также журналист покажет, как происходили спасательные операции во время затопления районов Херсона после подрыва Каховской ГЭС.
Дмитрий Комаров в 1 выпуске Мир наизнанку. Украина
Дмитрий Комаров в 1 выпуске проекта Мир наизнанку. Украина / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Уже в эту пятницу, в 20:30, на 1+1 Украина состоится долгожданная премьера исследовательского проекта "Мир наизнанку. Украина". Впервые за 13 лет Дмитрий Комаров в своем фирменном стиле покажет настоящее Украины. Он расскажет удивительные истории простых украинцев и удивит зрителей интересными открытиями о родной стране.

"В потоке новостей мы не всегда осознаем, что стоит за простыми вещами и известными событиями, не успеваем углубиться и узнать больше. Можем не представлять, что происходит в соседней области, городе, селе. Но часто самое интересное - не лежит на поверхности. Наш стиль неизменен - мы показываем "изнанку", неочевидные темы, то, что часто скрыто от глаз, погружаемся в самый эпицентр событий и показываем жизнь изнутри", - рассказал Дмитрий Комаров.

В премьерном выпуске команда проекта отправится на поиски настоящих сокровищ и вместе с археологами достанет со дна Днепра уникальный исторический артефакт, которому более трехсот лет. Впервые за историю "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров примет участие в археологических раскопках и покажет, как происходит процесс консервации ценных памятников.

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"Еще чуть больше, чем полтора года назад, мы снимали поиски сокровищ в Колумбии. Но в Украине случаются не менее интересные находки. Несмотря на военное время, украинские ученые делают все возможное, чтобы найти и сохранить утраченные артефакты", - говорит журналист.

Как и раньше, Дмитрий Комаров вместе с операторами всегда оказывается в эпицентре событий и принимает в них непосредственное участие. Поэтому в первый же день после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, журналист отправился в подтопленные районы Херсона. Там команда стала не просто очевидцами, а участниками спасательной операции.

"Мы случайно стали частью процесса спасения местных жителей и животных. Этот день в Херсоне был для меня о любви. О том, что украинцы, несмотря на трагедию мирового масштаба, не теряют человечности и оптимизма. Тогда я покинул Херсон, исполненный гордости за людей", - вспоминает Дмитрий Комаров, как вместе с волонтерами помогал вывозить людей из затопленных районов города и доставлять продукты.

Как происходили спасательные операции в Херсоне? Как теперь живут в селах на берегу бывшего Каховского водохранилища? Какие сокровища хранятся на дне Днепра? Обо всем этом - в первом выпуске "Мир наизнанку. Украина". Смотрите на 1+1 Украина 17 ноября в 20.30.

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