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"Моя суперсила - раскрывать артистов": тренер Голосу країни Иван Клименко о шоу

Анна Подгорная
3 июля 2023, 17:26 обновлено 3 июля, 17:26
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Иван Клименко впервые выйдет из-за кулис чтобы найти "своего" артистка в 13 сезоне проекта Голос країни.
Иван Клименко-третий тренер 13 сезона шоу Голос країни
Иван Клименко - третий тренер 13 сезона шоу Голос країни / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Недавно стало известно имя третьего тренера Голосу країни. Легендарное тренерское кресло вокального проекта канала 1+1 Украина занял музыкальный продюсер Kalush Orchestra, Alyona Alyona, Skofka, автор суперхита "Стефания" и соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко. В эксклюзивном интервью для kp.ua он рассказал о выходе из зоны комфорта ради нового амплуа и кого будет искать в свою команду.

Иван Клименко признался, участие в Голосі країни в качестве тренера-для него новый опыт: "На Голосі країни я буду заниматься тем, чем занимаюсь последние 10 лет – помогать молодым артистам раскрывать свой потенциал. Но это новый национальный уровень, новые обстоятельства, новые люди, новые условия, в которых это все нужно делать. Появиться в кадре - это для меня вызов, определенный выход из зоны комфорта, ведь я привык быть человеком за кадром. Также вызов для меня - помогать молодым артистам, учитывая условия конкуренции, обстоятельства, временные ограничения. И это очень интересно – как я смогу в эти сроки максимально раскрыть потенциал артиста и помочь. Для меня это настоящий челлендж. Более того, раньше я следил за Голосом країни, и некоторых артистов, с которыми я сотрудничаю сейчас, я впервые увидел именно там: это KOLA и KOZAK SIROMAHA. Поэтому с нетерпением жду встречи с новыми талантами".

В свою команду Иван Клименко будет искать оригинальных и самобытных артистов.

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"Если вы обратите внимание на артистов, которые есть на full-managment в лейбле, - alyona alyona, группа Kalush, KOZAK SIROMAHA - то согласитесь, что это не типичные для шоу-бизнеса артисты, за них мало кто бы взялся, потому что они очень специфические и уникальные. Поэтому, в первую очередь, ищу уникальных личностей. Во-вторых, поскольку я сейчас очень придирчиво изучаю украинскую культуру и фольклор, для меня важно, чтобы в артистах было как можно больше украинской самобытности", - отметил новый тренер Голосу країни.

Иван Клименко-третий тренер 13 сезона шоу Голос країни
Иван Клименко - третий тренер 13 сезона шоу Голос країни / Пресс-служба

Продюсер ENKO сейчас не имеет конкретной цели найти артиста для своего лейбла, но не исключает, что это возможно.

"Если встречу гиперталантливого человека, с которым у меня будет определенный коннект, почувствую, что это наш человек и нужно все сделать для того, чтобы этого человека услышали миллионы, мы можем пригласить его стать участником лейбла. Я не исключаю такую возможность", - поделился Иван Клименко.

Продюсер поделился своими размышлениями о конкуренции на проекте с другими тренерами: "Конечно, чувствую, что борьба за молодых певцов будет серьезной. Но в этом и есть драйв. У меня есть огромный опыт сотрудничества с молодыми артистами. Это то, чему я уделяю все свое время. Другие тренеры - это исполнители, 80% своего времени они тратят на туры, запись собственных песен, съемки клипов. 80% своего времени я трачу на то, что работаю с молодыми артистами. Это на самом деле моя суперсила – работать и раскрывать потенциал молодых артистов. Поэтому, думаю, моя компетенция должна поощрить молодого исполнителя пойти в мою команду".

Напомним, уже известны имена трех тренеров. Кроме Ивана Клименко, в новом сезоне тренерские кресла займут одна из самых успешных певиц Украины Юлия Санина и украинский self-made артист, который за последний год сделал большой шаг вперед в музыкальной карьере и стал звездой номер 1 в Украине, Артем Пивоваров.

Кто сядет в четвертое кресло тренера Голоса страны, узнаете в скором времени. Следите за новостями 1+1 Украина.

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