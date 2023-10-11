Новый этап Голосу країни: участники будут соревноваться за билет в финал в "кроссбаттлах"

Украина стала третьей страной в мире, которая внедрила новый формат.

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Голос країни-13 - кроссбатлы / Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина покажут новый эпизод европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Воскресным вечером поклонников проекта ожидает первый из двух полуфиналов, который впервые состоится в формате "кроссбаттлов". Обновленный формат полуфинала пройдет по новым правилам. Отныне участники из разных команд будут соревноваться между собой.

Во время эфира тренер будет бросать вызов другому тренеру, выставляя на сцену своего участника, а тот в свою очередь примет вызов и пригласит на сцену такого вокалиста, который станет своему оппоненту достойным конкурентом. На сцене участники по очереди споют подготовленные песни, а победителя "кроссбаттла" выберут зрители в зале благодаря специальному приложению в своих телефонах.

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На голосование у зрителей есть 30 секунд, после чего ведущие проекта Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов объявят победителей "кроссбаттла".

Интересно, что тренерам придется принимать решение прямо на сцене, кого же из участников своей команды отправить баттлиться с соперником. По правилам "кроссбаттлов", в прямой эфир может пройти разное количество участников из каждой команды. Впервые такие правила полуфинала воплотили в жизнь Соединенные Штаты Америки и Франция. Третьей страной, воплотившей нововведение, стала Украина.

Начнет эпизод тренер DOROFEEVA, которая вызовет на батл Ивана Клименко. Первым на сцену выйдет Роман Панченко, который споет песню "Formidable" любимого певца своей звездной наставницы Stromae. Его оппоненткой станет вокалистка, временно проживающая в Торонто, Лиза Шафорос. Девушка исполнит песню группы Thirty Seconds to Mars "The Kill", что в переводе означает "убийство", которую она превратила в "The Heal", что означает "исцеление".

"Скажу по-секрету, что за 3 дня до нового этапа мы поменяли Роману песню. Сегодня песня моего любимого исполнителя Stromae позвучит в новом звучании", - говорит DOROFEEVA.

Далее Иван Клименко вызовет на баттл Юлию Санину. Как пройдет их баттл и кто из участников одержит победу, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

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