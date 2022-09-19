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Оля Полякова рассказала о возвращении Голосу країни и как приедет на похороны Елизаветы II

19 сентября 2022, 14:16

В Сніданку з 1+1 звездная тренерка Голоса вела речь о благотворительной инициативе шоу, почему она считает его проектом "о людях", и как оказалась в Лондоне.

Оля Полякова
Оля Полякова в Сніданку з 1+1 рассказала о возвращении Голоса страны / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Уже 2 октября в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера новых эпизодов 12 сезона самого масштабного музыкального проекта Голос країни-12, показ которого был прерван из-за войны. По инициативе народного тренера и мецената Андрея Мацолы, любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинским военным. Этой осенью проект будет выходить на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – транслирует Национальный марафон "Єдині новини".

Эксклюзивно к Сніданку з 1+1 присоединилась тренер Голосу країни, певица Оля Полякова, которая рассказала, что для нее означает этот проект.

"Я всегда говорю, что Голос країни - это проект о людях. Это не о шоу и не о песнях. Это действительно проект о вере, силе, о достижениях и о воплощении мечты. И если человек не может жить без вокала – то он должен петь. 24 февраля мы все изменились раз и навсегда, и наши участники тоже", - рассказала Полякова.

Со 2 октября телезрители увидят продолжение слепых прослушиваний, вокальные бои и другие этапы. Финал будет отснят дополнительно и он будет иметь особые правила и отличаться от предыдущих по структуре. В новых выпусках телезрители услышат как украинскую классику, так и современные песни, которые были написаны во время полномасштабной войны. Кроме того, в продолжении сезона объявлена благотворительная цель –просматривая выпуски, зрители смогут помочь нашим защитникам бороться с врагом.

Голос страны вместе с Dobro.UA и Фондом компетентной помощи армии "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Его целью станет сбор 3 млн гривен на важную покупку для целой бригады на передовую - квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, сделав любой взнос на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен.

Все детали по ссылке на онлайн-платформу Dobro.UA.

Полякова подчеркнула, что невероятно увлечена инициативой и каждым шагом украинцев для общей победы.

Оля Полякова
Оля Полякова в Сніданку з 1+1 рассказала о возвращении Голосу країни / Пресс-служба

"Это прекрасная благотворительная инициатива, присоединиться может каждый. И вообще то, что все люди сейчас помогают ВСУ, телевидение не остается в стороне, все проекты делаются именно ради нашей победы – это невероятно. И наша Украина просто не может не одержать победу, когда приобщаются абсолютно все", - отметила тренер Голосу країни.

Кроме того, и участники команды Поляковой на Голосі країни активно помогают стране. Тренер рассказала, что держит с некоторыми контакт и знает, насколько для них важно возвращение проекта.

"Я очень соскучилась и знаю, что некоторые участники команды активно волонтерят, выступают на различных благотворительных концертах как в Украине, так и за рубежом, есть те, кто воюет в ВСУ. Все делают, что могут. Они разбросаны по стране, однако Голос країни соберет всех снова вместе ради украинской песни и помощи ВСУ. Это станет и определенным утешением для людей. Они смогут услышать украинские таланты, это также определенная поддержка", - подчеркнула Полякова.

Сейчас певица находится в Лондоне, куда приехала вместе со своими дочерями. Тренер рассказала, что приехала поселить детей в общежитие, поскольку 17-летняя Маша поступила в британский вуз, а 10-летняя Алиса отныне будет находиться там в школе полного цикла. Говорит: для нее было сложным решением отправить на учебу за границу младшую дочь, ведь она хотела это сделать как можно позже.

"Она еще маленькая и, если честно, никогда не хотела учиться за границей. Но война решила иначе. И я бы очень хотела обратиться к украинским матерям в горячих точках, там, где действительно летят бомбы. Я вас прошу, девушки, вывозите детей куда-нибудь. За границей тяжело, но все-таки есть помощь, принимают", - поделилась певица.

Также на Сніданку з 1+1 Полякова неожиданно призналась, что, учитывая пребывание в Лондоне, они решили посетить прощальную церемонию с королевой Елизаветой II. Как сообщается, на улицах Лондона ожидают около 2 млн людей, которые почтут память королевы. И семья Поляковых будет среди них. И добавила: "Это такое историческое событие, 70 лет правления Елизаветы II. Без преувеличения эпоха, мы с девочками смотрели сериал о королевской семье, поэтому решили посетить".

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включения звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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