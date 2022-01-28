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Певец эпохи Возрождения и интернет-звезда: что зрители увидят во втором выпуске шоу Голос країни-12

28 января 2022, 11:58
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В это воскресенье Украина поразит звездных тренеров своими необычными талантами.

Голос країни-12 - анонс второго выпуска / Пресс-служба

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 покажут второй эпизод главного вокального шоу Голос країни, в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самые сильные голоса участников.

Тренерами 12 сезона стали главные украинские суперзвезды: авторитетнейший украинский продюсер Потап, digital-сенсация DOROFEEVA, рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук, а также поп-королева Оля Полякова, которая впервые села в легендарное красное кресло. Двенадцатый сезон шоу пройдет под слоганом "Так звучит твоя страна".

Телеведущие и звездные тренеры шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Откроет второй эпизод музыкального праздника 20-летний Александр Свириденко – вокалист и гитарист оркестра Министерства обороны Украины. Молодой артист мечтает показать силу своего голоса и доказать, что он станет главным солистом.

"Я служу в военном оркестре более 1,5 лет. Мы вместе отыграли более 100 концертов, и это для меня большой опыт, который я не смог бы получить в 20 лет ни в каком другом месте. Горжусь тем, что мы с музыкантами побывали во многих странах Европы и могли представлять Украину на самых крутых фестивалях в Швейцарии и Бельгии. Мечтаю попробовать себя в роли вокалиста. Военнослужащий должен быть храбрым и решительным, но я очень волнуюсь перед выступлением", - сказал Александр Свириденко.

Сможет ли молодой артист развернуть кресла звездных наставников, станет известно уже 30 января в 21:00.

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Александр Свириденко на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Воскресным вечером на сцену выйдет и вокалистка из народа Ирина Перегрим, работающая дальнобойщицей уже более 4 лет. Муж Ирины тоже профессиональный дальнобойщик. Именно он научил жену умелому вождению и заинтересовал автомобилями настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей, ремонте авто и ездила по возможности с ним в рейсы.

"Быть ​​дальнобойщицей – это круто. Ты едешь на большой машине, все тебе уступают место, ты каждый день знакомишься с новой страной. Серьезно заниматься вокалом я начала 2 года назад. В один день, когда я ехала в очередной рейс, решила снять видео, как я пою за рулем. И за 2 дня мой дебютный ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров, тогда я впервые почувствовала себя настоящей звездой", - сказала Ирина.

Сможет ли интернет-сенсация развернуть кресла тренеров, смотрите в воскресенье в 21:00.

Ирина Перегрим на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Споет на сцене Голосу країни 32-летний певец по имени Роман Мелиш. Вокалист исполняет песни в стиле барокко эпохи Возрождения, которые традиционно звучали в храмах со специальной акустикой. Роман 6 лет учился в Швейцарии и имеет контратенор – очень редкий, мужской голос. Когда артисту исполнилось 30, он понял, что достаточно учиться, пришло время вернуться в Украину для того, чтобы развивать свое любимое направление музыки на Родине.

"В последний раз в микрофон я пел 15 лет назад, потому что музыка в стиле барокко никогда не исполнялась с микрофоном. В 2013 году я начал обучаться в Швейцарии. Это один из мировых центров старинной музыки, куда съезжаются вокалисты со всего мира. Этот стиль пленил меня полностью. Через полгода после старта обучения меня стали приглашать выступить вместе с самыми известными в Европе музыкальными коллективами. Мечтаю, чтобы в Украине люди начали слушать старинную музыку и ходить на концерты", - сказал Роман.

Придется ли по душе тренеров контратенор Романа Мелиша, увидим уже в скором времени.

Роман Мелиш на "слепых прослушиваниях" шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

Из-за кого DOROFEEVA будет звонить своему мужу Дантесу, а Оля Полякова - дочери Марии, и чем поразят Святослава Вакарчука уличные музыканты 2tones, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1.

Напомним, премьера нового сезона Голосу країни стала лучшей программой дня и недели на украинском телевидении с рейтингом 4,4% и долей 14,9% по аудитории 18-54 (50+).

Первый выпуск посмотрели 4 млн человек (охват по аудитории 4+ (Укр.). Кроме того, телеканал 1+1 стал лидером воскресенья с долей 10,5% по аудитории 18-54 (50+).

К тому же, вчера на YouTube канале Голосу країни вышел премьерный эпизод digital-версии спецпроекта Второй шанс. Тренерами команды Второго шанса стали народный тренер Андрей Мацола и профессиональная певица Александра Зарицкая, она же KAZKA. Они вместе собирают пятую команду, которая сразится в прямых эфирах за победу в главном музыкальном шоу страны.

Все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджами для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос страны – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Дети-4 Нино Басилая.

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