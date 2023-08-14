Премьера года: стала известна дата выхода европейского сезона Голосу країни

1+1 Украина вместе со звездными тренерами и певучими украинскими талантами продемонстрирует, как "голос Украины звучит в Европе".

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Голос країни-13 - когда состоится премьера / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Третьего сентября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях, и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру.

Сегодня телеканал презентовал яркую промо-кампанию, в которой приняли участие нынешние тренеры проекта: Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко, DOROFEEVA. Интересно, что для съемки промо-ролика и первого этапа проекта звездные наставники выбрали образы от украинских дизайнеров.

В видеоролике тренеры собираются на железнодорожном вокзале возле брендированного поезда Укрзализниці и отправляются на съемочную площадку в Варшаву под официальный саундтрек Голосу країни. В промо-ролике телезрители впервые смогут услышать мощный саундтрек проекта, который получил одноименное название Голос країни.

"Голос надежд, смелых мечтаний - вечно живой", - поют тренеры.

Продюсер проекта Владимир Завадюк говорит, что верит в то, что саундтрек найдет своего слушателя, из-за мощного смысла песни.

"Считаю, что саундтрек Голосу країни - новое свежее дыхание для нашего проекта, ведь впервые за все сезоны мы совместно с ENKO Music смогли реализовать эту идею. В этой песне заложено очень много мощных смыслов, которые должны откликнуться в сердцах наших телезрителей. Трек отражает то время, в котором мы живем, он о том, что даже несмотря на боль тревогу и темные времена мы сможем найти светлые моменты, настоящих людей и поддержку друг друга", - говорит Владимир.

Уже в скором времени на цифровых площадках состоится премьера саундтрека.