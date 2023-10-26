Ранение под Бахмутом и 40 благотворительных выступлений для ВСУ: ТОП-5 фактов о финалистах Голосу країни-13

Накануне грандиозного суперфинала 13 сезона шоу Голос країни проект предлагает поближе познакомиться с будущими звездами украинской сцены.

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Голос страны-13 - что известно о суперфиналистах / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданный суперфинал европейского сезона Голосу країни. Прямой эфир состоится в Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

В этом году тренерами Голосу країни стали суперзвезды украинской сцены Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA. Весь сезон они делились наставлениями и советами с будущими звездами украинской сцены.

Из-за измененных правил в этом сезоне в командах наставников в финале оказалось разное количество вокалистов. Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 ранее неизвестных фактов о каждом из них.

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Команда Юлии Саниной

Владислав Пелых:

Играет на фортепиано и гитаре. Мечтает научиться играть на скрипке;

Имел возможность лично спеть Нине Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор;

В прошлом мечтал стать кондитером;

Во время поступления в школу искусств, больше хотел пойти в художественную школу. В последний момент выбрал музыкальную;

Тяжелым периодом в вокальной жизни считает мутацию голоса.

Владислав Пелых - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Кристина Старикова:

Поет с 4 лет;

В 6 лет получила первое Гран-При;

Ее пению аплодировал Иво Бобул;

Участвовала в отборе на детское"Евровидение";

С самого детства росла и слушала украинские народные песни, потому что бабушки и дедушки всегда их пели.

Кристина Старикова - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Галина Печенижская:

Основала первый хор украинских беженцев Глория в Германии;

Воспитывает 13 летнюю дочь, отец которой защищает Украину в рядах ВСУ;

До начала полномасштабного вторжения имела театр песни, который состоял из айтишников, и магазин цветов и аэродизайна;

Является музой и натурщицей для украинских художников;

С 2014 года работала моделью Plus Size.

Галина Печенижская - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Команда Ивана Клименко

Стася Чабан:

С 12-ти лет вместе с родителями пела на свадьбах;

Преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровск;

Собирала средства на благотворительность в прямых эфирах TikTok;

Хотела поступать в университет на военную сферу, но выбрала музыку;

Мечтает прыгнуть с парашютом.

Стася Чабан - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Команда Артема Пивоварова

Михаил Панчишин (Ptashkin):

С начала полномасштабного вторжения пошел в ряды ВСУ;

Получил ранение в ходе отражения штурма на Бахмутском направлении;

Вся команда артиста PTASHKIN собрана из боевых собратьев Михаила;

Имеет более 40 татуировок;

После увольнения из Вооруженных Сил провел более 40 выступлений для раненых бойцов ВСУ и на передовой

Михаил Панчишин ( Ptashkin) - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Команда DOROFEEVA

Юрий Городецкий:

Играет на гитаре и аккордеоне;

Отец двух прекрасных сыновей;

Мечтал стать учителем младших классов;

Пошел на контрактную службу как только исполнилось 18 лет;

Поет с 5 лет.

Юрий Городецкий - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Роман Панченко:

Начал учиться в музыкальной школе, когда ему было 4 года;

Пишет свою собственную музыку. Суммарно имеет более полумиллиона прослушиваний;

Выступал вместе на одной сцене с всемирно известной группой Coldplay, H.E.R. и Mery Spolsky;

В отношениях с женой уже более 9 лет;

Представлял украинскую культуру на концерте в Индонезии.

Роман Панченко - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Майрамик Авоян:

Родилась и выросла в городе Каневе, где творил, писал выдающийся украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко;

работает в МакДональдз и получает удовольствие от своей работы;

Учится в колледже на факультете Украинского народного песенного искусства (поет украинский фольклор);

Любимое блюдо - вареники от родной тети;

Очень любит свои курчавые волосы и никогда не имела желания их выравнивать.

Майрамик Авоян - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, в день суперфинала, 29 октября, Киевстар ТВ откроет бесплатный доступ к телеканалу 1+1 Украина на своей ОТТ-платформе, поэтому Голос країни можно будет посмотреть бесплатно на территории Украины и Польши при условии регистрации по ссылке.

Проголосовать за своего любимого участника можно будет несколькими способами: в приложениях Киевстар ТВ и 1+1 видео, либо отправив смс по номеру телефона 7576 с цифрой вашего любимого участника, либо позвонив по номеру 09009000 добавив в конце номер любимого участника. Стоимость смс-сообщения или звонка составляет 7,44 грн. услуга доступна абонентам, достигшим совершеннолетия. Заграницей будут доступны голосования в приложениях по украинскому номеру телефона, звонки и смс доступны только с территории Украины.

Стоимость одного суперголоса в приложении Киевстар - 49 гривен, что равно 7 смс или телефонным звонкам. Каждый украинец сможет отдать не более 50 суперголосов за одного участника.

Все вырученные средства будут направлены на инициативу Киевстар ТВ для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Кто из участников станет победителем 13 сезона, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Где смотреть Голос країни-13:

Прямой эфир в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина на Киевстар ТВ, Megogo (на территории Украины). На территории Польши прямая трансляция будет доступна на Киевстар ТВ и Belsat.

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, 1+1 video, Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни отдельные выступления участников можно будет посмотреть по всему миру.

13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP).

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