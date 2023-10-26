УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Шоу

Ранение под Бахмутом и 40 благотворительных выступлений для ВСУ: ТОП-5 фактов о финалистах Голосу країни-13

Анна Подгорная
26 октября 2023, 14:11
Накануне грандиозного суперфинала 13 сезона шоу Голос країни проект предлагает поближе познакомиться с будущими звездами украинской сцены.
Голос страны-13-Что известно о суперфиналистах
Голос страны-13 - что известно о суперфиналистах / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданный суперфинал европейского сезона Голосу країни. Прямой эфир состоится в Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

В этом году тренерами Голосу країни стали суперзвезды украинской сцены Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA. Весь сезон они делились наставлениями и советами с будущими звездами украинской сцены.

Из-за измененных правил в этом сезоне в командах наставников в финале оказалось разное количество вокалистов. Предлагаем поближе познакомиться с талантливыми финалистами и узнать топ-5 ранее неизвестных фактов о каждом из них.

видео дня

Команда Юлии Саниной

Владислав Пелых:

  • Играет на фортепиано и гитаре. Мечтает научиться играть на скрипке;
  • Имел возможность лично спеть Нине Матвиенко и получить от нее наставления, которыми пользуется до сих пор;
  • В прошлом мечтал стать кондитером;
  • Во время поступления в школу искусств, больше хотел пойти в художественную школу. В последний момент выбрал музыкальную;
  • Тяжелым периодом в вокальной жизни считает мутацию голоса.
Владислав Пелых-суперфиналист Голоса страны-13
Владислав Пелых - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Кристина Старикова:

  • Поет с 4 лет;
  • В 6 лет получила первое Гран-При;
  • Ее пению аплодировал Иво Бобул;
  • Участвовала в отборе на детское"Евровидение";
  • С самого детства росла и слушала украинские народные песни, потому что бабушки и дедушки всегда их пели.
Кристина Старикова-суперфиналистка Голоса страны-13
Кристина Старикова - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Галина Печенижская:

  • Основала первый хор украинских беженцев Глория в Германии;
  • Воспитывает 13 летнюю дочь, отец которой защищает Украину в рядах ВСУ;
  • До начала полномасштабного вторжения имела театр песни, который состоял из айтишников, и магазин цветов и аэродизайна;
  • Является музой и натурщицей для украинских художников;
  • С 2014 года работала моделью Plus Size.
Галина Печенежская-суперфиналистка Голоса страны-13
Галина Печенижская - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Команда Ивана Клименко

Стася Чабан:

  • С 12-ти лет вместе с родителями пела на свадьбах;
  • Преподавала хореографию в своем родном городе Новоднестровск;
  • Собирала средства на благотворительность в прямых эфирах TikTok;
  • Хотела поступать в университет на военную сферу, но выбрала музыку;
  • Мечтает прыгнуть с парашютом.
Стася Чабан-суперфиналистка Голоса страны-13
Стася Чабан - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Команда Артема Пивоварова

Михаил Панчишин (Ptashkin):

  • С начала полномасштабного вторжения пошел в ряды ВСУ;
  • Получил ранение в ходе отражения штурма на Бахмутском направлении;
  • Вся команда артиста PTASHKIN собрана из боевых собратьев Михаила;
  • Имеет более 40 татуировок;
  • После увольнения из Вооруженных Сил провел более 40 выступлений для раненых бойцов ВСУ и на передовой
Михаил Панчишин (Ptashkin) - суперфиналист Голоса страны-13
Михаил Панчишин ( Ptashkin) - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Команда DOROFEEVA

Юрий Городецкий:

  • Играет на гитаре и аккордеоне;
  • Отец двух прекрасных сыновей;
  • Мечтал стать учителем младших классов;
  • Пошел на контрактную службу как только исполнилось 18 лет;
  • Поет с 5 лет.
Юрий Городецкий-суперфиналист Голоса страны-13
Юрий Городецкий - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Роман Панченко:

  • Начал учиться в музыкальной школе, когда ему было 4 года;
  • Пишет свою собственную музыку. Суммарно имеет более полумиллиона прослушиваний;
  • Выступал вместе на одной сцене с всемирно известной группой Coldplay, H.E.R. и Mery Spolsky;
  • В отношениях с женой уже более 9 лет;
  • Представлял украинскую культуру на концерте в Индонезии.
Роман Панченко-суперфиналист Голоса страны-13
Роман Панченко - суперфиналист Голосу країни-13 / Пресс-служба

Майрамик Авоян:

  • Родилась и выросла в городе Каневе, где творил, писал выдающийся украинский поэт, художник Тарас Григорьевич Шевченко;
  • работает в МакДональдз и получает удовольствие от своей работы;
  • Учится в колледже на факультете Украинского народного песенного искусства (поет украинский фольклор);
  • Любимое блюдо - вареники от родной тети;
  • Очень любит свои курчавые волосы и никогда не имела желания их выравнивать.
Майрамик Авоян - суперфиналистка Голоса страны-13
Майрамик Авоян - суперфиналистка Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, в день суперфинала, 29 октября, Киевстар ТВ откроет бесплатный доступ к телеканалу 1+1 Украина на своей ОТТ-платформе, поэтому Голос країни можно будет посмотреть бесплатно на территории Украины и Польши при условии регистрации по ссылке.

Проголосовать за своего любимого участника можно будет несколькими способами: в приложениях Киевстар ТВ и 1+1 видео, либо отправив смс по номеру телефона 7576 с цифрой вашего любимого участника, либо позвонив по номеру 09009000 добавив в конце номер любимого участника. Стоимость смс-сообщения или звонка составляет 7,44 грн. услуга доступна абонентам, достигшим совершеннолетия. Заграницей будут доступны голосования в приложениях по украинскому номеру телефона, звонки и смс доступны только с территории Украины.

Стоимость одного суперголоса в приложении Киевстар - 49 гривен, что равно 7 смс или телефонным звонкам. Каждый украинец сможет отдать не более 50 суперголосов за одного участника.

Все вырученные средства будут направлены на инициативу Киевстар ТВ для Национального реабилитационного центра "Незламні", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Кто из участников станет победителем 13 сезона, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Где смотреть Голос країни-13:

Прямой эфир в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина на Киевстар ТВ, Megogo (на территории Украины). На территории Польши прямая трансляция будет доступна на Киевстар ТВ и Belsat.

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, 1+1 video, Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни отдельные выступления участников можно будет посмотреть по всему миру.

13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Голос країни новости шоу бизнеса Голос країни-13
Реклама

Главное за день

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

21:02 Украина
Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:42 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

Реклама
18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

Реклама
17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

Реклама
14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

13:04

США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – ДжонсонВидео

13:00

Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

12:51

"Шоколадная передозировка": что будет, если съесть 10 шоколадок за раз

12:47

Лунный день 28 октября 2023: полнолуние приведет к соблазнам во всех сферах жизни

12:39

"Крым никогда не был частью Украины": Явлинский опозорился скандальным заявлением

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять