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Стало известно имя четвертого тренера Голосу країни на 1+1 Украина

Анна Подгорная
18 июля 2023, 13:33 обновлено 18 июля, 13:34
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"Да! Я согласна": DOROFEEVA в соц.сетях показала, как ей сделали предложение.
Надя Дорофеева - тренер Голоса страны-13
Надя Дорофеева - тренер Голосу країни-13 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Этой осенью Голос країни будет звучать во всей Европе, ведь вскоре стартуют съемки нового тринадцатого сезона главного музыкального проекта. Европейский сезон, который выйдет на телеканале 1+1 Украина, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру.

Сегодня было раскрыто имя четвертого тренера нового особого сезона Голосу країни. В одно из красных кресел 13-го сезона сядет артистка, инфлюенсерка, которая поддерживает и популяризирует украинскую музыку, культуру, язык, моду. Она - лицо современной музыки и тренер-победительница Голосу країни-11 - DOROFEEVA.

DOROFEEVA раскрыла новость в соц.сети, записав видеоролик, где получает предложение от телеканала 1+1 Украина стать тренером 13-го сезона. Певица открывает подарочный бокс, в котором находится именной пропуск в съемочный павильон Голосу країни.

видео дня

"Да! Я согласна стать тренером нового сезона Голосу країни. Я ищу талантливых, искренних и смелых в свою команду", - говорит Дорофеева.

Как говорит сама артистка, прошлый год стал для нее трансформационным, открыл новые смыслы и дал старт настоящей сольной карьере. Новые песни DOROFEEVA на украинском языке искренне полюбили слушатели, и каждая из них становилась долгосрочным лидером топ чартов стриминговых платформ.

За время существования сольного проекта DOROFEEVA хиты звезды неоднократно входили в мировой Shazam. Ее клипы собирают миллионы просмотров на YouTube. Видеоролик на песню "Думи", которая была создана совместно с еще одним тренером-дебютантом Голосу країни-13 Артемом Пивоваровым и стала настоящим народным хитом, набрал 38 миллионов просмотров, "Щоб не було" - 17 миллионов, "вотсап" - 8 миллионов. Хит "Кохаю, але не зовсім" стал набирать обороты в соц.сетях еще до официальной презентации трека.

Надя Дорофеева - тренер Голоса страны-13
Надя Дорофеева - тренер Голосу країни-13 / Пресс-служба

Своими песнями и клипами певица демонстрирует, что украинская музыка – современная, стильная, качественная и трендовая. DOROFEEVA стала первой украинской артисткой, которая заняла первое место в чарте Apple Music и продержалась там 21 день. Концертный тур по Украине собрал 17 солдаутов в 17 украинских городах. Во время сольного тура, охватившего в том числе Америку и Европу, артистка собрала более миллиона гривен на реабилитацию и протезирование наших военных и на помощь ВСУ.

DOROFEEVA говорит, что для нее этот сезон станет чем-то особенным, ведь чувствует, что сядет в кресло тренерки как будто впервые.

"Я считаю, что прошлый год обновил всех, и для меня этот сезон – как начало, все как будто впервые. У меня нет сомнений, что он будет самым эмоциональным и мощным из всех сезонов. И что это будет настоящее лечение и эмоциональная помощь для каждой украинской души. Сейчас происходит становление новой музыкальной эры Украины - я невероятно восхищаюсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу услышать и увидеть в этом сезоне глубоких современных исполнителей, которые сформируют новый украинский шоу-бизнес", - говорит DOROFEEVA.

Надя Дорофеева - тренер Голоса страны-13
Надя Дорофеева - тренер Голосу країни -13 / Пресс-служба

Недавно DOROFEEVA подтвердила слухи о свадьбе с известным ресторатором Мишей Кацуриным.

Напомним, стали известны имена всех тренеров Голосу країни-13.Тренерами стали self-made артистка Юлия Санина, звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров, музыкальный продюсер, соучредитель лейбла ENKO Иван Клименко и лицо современной музыки и тренер-победительница Голосу країни-11 - DOROFEEVA. Ведущие сезона - Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая.

Недавно стало известно, что в этом году у Голосу країни впервые появится саундтрек, который зазвучит голосами тренеров нового сезона. Трек был спродюсирован сонграйтером, соучредителем лейбла ENKO и тренером-дебютантом Иваном Клименко.

шоу-бизнес Голос країни 1+1 Надя Дорофеева новости шоу бизнеса Голос країни-13
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