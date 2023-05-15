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Стало известно имя первого тренера нового сезона музыкального проекта Голос країни

Анна Подгорная
15 мая 2023, 13:25 обновлено 15 мая, 13:25
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1+1 Украина приветствует в красном кресле тренера дебютантку в этой роли и главную рок-диву украинской сцены.
Юлия Санина-новый тренер Голоса страны-13
Юлия Санина - новый тренер Голосу країни-13 / Пресс-служба

Недавно телеканал 1+1 Украина объявил масштабный кастинг нового, особого сезона главного музыкального проекта Голос країни, благодаря которому украинский голос звучит по всему миру. Новый 13-й сезон призван объединить на одной сцене украинцев, которые сейчас могут находиться в разных уголках мира, которые не перестают идти к своей цели сквозь все препятствия, а также поддержать украинский народ, демонстрирующий силу своего духа и талант.

Сегодня было раскрыто имя первого тренера нового особого сезона Голосу країни. В одно из красных кресел 13-го сезона сядет рок-дива, self-made woman и одна из самых успешных певиц Украины Юлия Санина.

Юлия объявила новость, записав видеоролик в своей гримерке прямо после прямого эфира гранд финала Евровидения в Ливерпуле и подчеркнула, что еще одна ее заветная мечта осуществилась - она стала тренеркой любимого миллионами телепроекта.

видео дня

"Только что закончилось Евровидение, и у нас есть имя победителя, с чем я вас всех поздравляю. Но у меня есть еще одна классная новость для вас: я стану тренером Голосу країни. Наконец это желанное кресло мое, поэтому я хочу пригласить всех музыкантов, кто мечтал принять участие в проекте, присоединиться к кастингу. Не упустите пожалуйста свой шанс, и мы с вами обязательно встретимся на главной сцене страны. Kiss", - говорит Юлия Санина.

Юлия Санина-новый тренер Голоса страны-13
Юлия Санина - новый тренер Голосу країни-13 / Пресс-служба

Артистка в составе группы The Hardkiss становилась номинанткой премии MTV EMA (Европа), имеет 18 наград премии Yuna в номинациях "Лучшая украиноязычная песня", "Лучший альбом", "Лучшая рок-группа" и другие.

К тому же, Юлия Санина имеет 3 награды премии M1 Music Awards в номинации "Альтернатива", дважды вошла в 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус", а также имеет 4 статуэтки премии "Золотая жар птица" в номинациях "Клип года" и "Баллада года". Юлия сможет на собственном примере показать участникам, как добиваться успеха благодаря своему таланту и настойчивости, а также поделится собственными вокальными секретами.

Юлия Санина-новый тренер Голоса страны-13
Юлия Санина - новый тренер Голосу країни-13 / Пресс-служба

Санина будет искать самобытных, креативных исполнителей, которые пишут и исполняют собственные песни.

"Я ищу голос, который заставит глубоко чувствовать, жду ярких личностей, которым есть что сказать миру. Авторов собственных песен, яркие группы. Быть украинским артистом сегодня - это миссия, поэтому жду настоящих талантов", - говорит Юлия Санина.

Кто из топовых артистов составит компанию Юлии Саниной, станет известно уже в скором времени. Следите за новостями телеканала 1+1 Украина.

Напомним, команде Голосу країни, а именно Big Brave Events 1+1 Media выпала честь создать номер для гранд-финала Евровидения, в котором появилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон.

Кастинг Голосу країни продлится до 31 мая. Телеканал ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для того, чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и скачать туда видеоролик или ссылку на видео своего пения.Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами проекта, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Голос країни стал первым музыкальным проектом, который вернулся на экраны во время полномасштабного вторжения.

Голос країни THE HARDKISS Юлия Санина Голос країни-13
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