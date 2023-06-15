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Тренерское кресло Голосу країни-13 №3 займет украинский музыкальный супергерой

Анна Подгорная
15 июня 2023, 13:40 обновлено 15 июня, 13:40
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Обновленная тренерская панель 13 сезона Голосу країни заиграет новыми красками с тренером-загадкой.
КилимМен-третий тренер Голоса страны-13
КилимМен - третий тренер Голосу країни-13 / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Создатели главного музыкального проекта Голос країни не прекращают удивлять изменениями в новом особом сезоне, который призван поддержать украинский народ и дать возможность голосу нации зазвучать на весь мир. Как и обещала команда, в этом сезоне будет обновлена тренерская панель, а в красные кресла сядут герои нового времени. Сегодня стало известно, кто присоединится к тренерам нового сезона музыкального проекта на телеканале 1+1 Украина.

В легендарное красное кресло сядет и даст шанс талантливым вокалистам зазвучать на весь мир тренер в образе КИЛИММЕНА - украинского музыкального супергероя, участника легендарной группы Kalush Orchestra, принесшей Украине победу на Евровидении-2022.

Кто именно находится в образе КИЛИММЕНА - интрига. Но известно, что за времена существования группы Kalush Orchestra в этом образе было несколько разных артистов, от вокалистов и до брейкдансеров.

видео дня

"КИЛИММЕН - это очень неожиданный выбор тренера. Ведь это настоящий современный супергерой, который олицетворяет украинскую музыку и воплощает нашу идентичность. КИЛИММЕН - это невероятный мост, который мы планируем проложить в этом сезоне между линейным телевидением и диджитал-инновациями. Но главное - кто же скрывается внутри образа этого супергероя. Я уверен, что зрители будут очень удивлены, когда узнают об этом", - говорит Владимир Завадюк, продюсер Голосу країни.

Кто именно скрывается в образе КИЛИММЕНА, станет известно в скором времени. Возможно это будет один из участников группы Kalush Orchestra или звезда украинской музыки, имя которой до сих пор не раскрывали. Своими вариантами зрители могут поделиться в соцсетях телеканала 1+1 Украина и Голоса страны.

Напомним, первыми тренерам Голоса страны стали self-made артистка Юлия Санина и звезда номер 1 в Украине - Артем Пивоваров.

Талантливые вокалисты имеют последний шанс, чтобы попасть на Голос країни, ведь 15 июня завершается кастинг. Проект ищет вокалистов от 16 лет, которые мечтают, чтобы их пение услышали миллионы. Для того, чтобы пройти онлайн-кастинг нужно заполнить анкету на сайте casting.1plus1.ua в разделе "Голос країни" и закачать туда видеоролик или ссылку на видео своего пения. Лучшие анкеты участников будут прослушаны музыкальными продюсерами проекта, а вокалисты получат возможность выступить на главной музыкальной сцене страны и показать свое пение всему миру. Самый масштабный музыкальный проект Голос країни - это поддержка украинского народа, который демонстрирует силу своего духа и талант, продолжает жить, а голос нации звучит на весь мир.

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