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Новые смыслы и секреты DOROFEEVA: тренеры Голосу країни-13 высказались про "слепые прослушивания"

Анна Подгорная
3 августа 2023, 17:57 обновлено 3 августа, 18:07
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Съемки 13 сезона проекта Голос країни едва начался, но тренеры уже с азартом демонстрируют, как "голос страны звучит в Европе".
Голос страны-13-съемки слепых прослушиваний
Голос країни-13 - съемки слепых прослушиваний / Пресс-служба

Вчера в Польше завершились съемки первого этапа нового сезона главного музыкального проекта Голос країни. Европейский сезон, который выйдет на телеканале 1+1 Украина уже этой осенью, призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. Новый сезон Голосу країни снимается в Варшаве при финансовой поддержке польских партнеров и на их мощностях.

Во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе. Вчера тренеры окончательно собрали свои команды и поделились впечатлениями о первом этапе съемок главного музыкального проекта страны.

Тренер-дебютантка Юлия Санина говорит, что в своей команде собрала лучших вокалистов.

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"Я чувствую, что ко мне в команду пошли лучшие. В этом году на кастинге участники невероятные. Несмотря на меньшее количество, все уникальны. Быть тренером невероятно сложно. Я понимаю, что фишка проекта Голос країни именно в том, что мы не видим кто поет, но когда мы разворачиваемся и погружаемся в контекст, совершенно по другому открываем для себя личность. На следующих этапах наша задача как тренеров - понять, с кем мы имеем дело не только в плане голоса, но и в плане артистизма. Потому что только голоса недостаточно, чтобы стать настоящими артистами", - говорит Юлия Санина.

Юлия добавила, что перед съемками первого этапа просила у самого опытного тренера Нади Дорофеевой совета и узнала все секреты проекта.

Голос страны-13-съемки слепых прослушиваний
Юлия Санина на съемках "слепых прослушиваний" Голосу країни-13 / Пресс-служба

"На пути в Варшаву мы с Артемом Пивоваровым и Иваном Клименко пошли к Наде в купе, чтобы узнать все секреты Голосу країни. И, честно говоря, то, что она нам рассказала, было действительно на вес золота. Один из них уже даже помог мне во время "слепых прослушиваний". Например, Артема Пивоварова с нами в поезде не было, он ехал отдельно, и он не знал, что существует лимит времени, когда после выступления еще можно нажать кнопку. Однажды он не успел это сделать, и очень крутая участница перешла ко мне. Так что спасибо, Надя", - говорит Санина.

А вот Иван Клименко говорит, что новый опыт в тренерстве для него уникален, но в то же время похож на продюсерскую деятельность.

"Я каждый день знакомлюсь с молодыми артистами, общаюсь с ними, создаю что-то общее. В то же время опыт тренерства в проекте - это что-то новое для меня, но я чувствую себя как рыба в воде. Знакомство с певцами, новая музыка - это моя стихия. Я вообще люблю в жизни получать новый опыт, и мне в целом проект очень нравится", - говорит Иван Клименко.

Голос страны-13-съемки слепых прослушиваний
Иван Клименко на съемках "слепых прослушиваний" Голосу країни-13 / Пресс-служба

DOROFEEVA поделилась, что в этом сезоне ощущение проекта для нее очень изменилось, ведь по сравнению с прошлыми годами она обращает внимание на другие вещи.

"Все очень изменилось. Раньше, когда звучал сильный голос, ты не думал и сразу нажимал кнопку. Но сейчас, если человек немножко где-то не допел, я пыталась вслушиваться в тембр, потенциал, и если слышала это - обязательно нажимала и поворачивала свое кресло. В этом сезоне я ищу больше не технически вокальных и модных певцов, мне важно, чтобы за будущим артистом стояла большая душа, человек, который знает, что хочет сказать со сцены. Потому что сейчас люди не слушают просто песни, им важны смыслы", - говорит DOROFEEVA.

Голос страны-13-съемки слепых прослушиваний
DOROFEEVA на съемках "слепых прослушиваний" Голосу країни-13 / Пресс-служба

Тренер-дебютант Артем Пивоваров рассказал, что чувствует большую ответственность за свою новую роль.

"Я чувствую большую ответственность, потому что сейчас музыка необходима. Голос країни имеет очень важную миссию, ведь именно через этот проект мы показываем всему миру, что мы боремся за свою айдентику, корни, за право на существование во всех отраслях. Возможность быть здесь - это благодарность всем нашим воинам. Я очень много раз был на передовой у наших военных. Каждый раз когда ко мне подходили сильные казаки, показывали плейлист, а там как минимум 10-15 моих песен, я понимал: возвращаюсь домой и пишу еще больше хитов. Поэтому нам нужно продвигать нашу культуру как можно дальше, думаю нам на 100% удалось принести нашу культуру, музыку, энергию в Польшу. У нас очень сильная история, большое наследие. Мы - яркая нация", - говорит Пивоваров.

Голос страны-13-съемки слепых прослушиваний
Артем Пивоваров на съемках "слепых прослушиваний" Голосу країни-13 / Пресс-служба

Смотрите Голос країни-13 уже осенью на телеканале 1+1 Украина.

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