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Три этапа на пути к победе и дуэты с тренерами: детали суперфинала Голосу країни-13

Анна Подгорная
29 октября 2023, 12:22
Уже сегодня появится новая украинская звезда на небосклоне нашего шоу-бизнеса.
Голос страны-13-подробности суперфинала
Голос країни-13 - подробности суперфинала / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье, 29 октября, в 21:00 телеканал 1+1 Украина состоится долгожданный суперфинал европейского сезона Голосу країни. Прямой эфир состоится из Варшавы при поддержке Польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

Откроет прямой эфир совместная песня тренеров. Главные суперзвезды страны вместе исполнят саундтрек Голосу країни-13, который за время сезона стал популярным на стриминговых платформах и возглавлял несколько плейлистов в самых популярных маркетплейсах мира.

Суперфинал Голосу країни состоится в три этапа. На первом этапе 8 финалистов споют новые песни, которые они еще не исполняли в проекте. После закрытия линий для голосования четверо лучших певцов, по мнению телезрителей, пройдут в следующий тур. Участники споют уже легендарную песню Квитки Цисык "Місто спить", YAKTAK - Уночі, песню победительницы Евровидения Loreen - Euphoria, и другие.

видео дня

Во втором этапе традиционно участники споют в дуэте со своими тренерами. После выступлений из всех участников, прошедших во второй тур, телезрители выберут двух вокалистов, которые будут соревноваться за звание голоса страны.

В третьем этапе вокалисты выйдут на сцену с песнями, которые они исполняли на "слепых прослушиваниях".

Не останется суперфинал и без выступлений звезд. На сцену Голосу країни с премьерой песни "Чарівна" выйдет хитмейкер MONATIK.

MONATIK
MONATIK выйдет на сцену Голосу країни-13 в суперфинале / Пресс-служба

Споет и певица, которая стала открытием украинской рок-музыки. Финалистка Голосу країни-12, которая за год уверенно ворвалась в украинский шоубизнес, как артистка с позицией - Марта Липчей. Инициатор тура "Нескорені", где были собраны средства на протезирование и реабилитацию раненых украинских защитников, споет песню под названием "Не забувай".

Марта Липчей
Марта Липчей выйдет на сцену Голосу країни-13 в суперфинале / Пресс-служба

Выйдет на сцену и лирическая душа, украинская певица KOLA.

"Очень счастлива, что буду иметь возможность выступить снова на сцене, где собираются настоящие таланты. Вновь ощутить эту несравненную атмосферу, окунуться в нее, стать частичкой финала Голосу країни. Я рада, что у нас столько одаренных людей, которые сейчас демонстрируют европейцам, насколько наша нация талантлива. Участники очень волнуются, ведь это самый ответственный момент сезона. Поэтому включайте прямой эфир в воскресенье и поддержите участников", - говорит KOLA.

KOLA
KOLA выйдет на сцену Голосу країни-13 в суперфинале / Пресс-служба

В этом году тренерами Голосу країни стали суперзвезды украинской сцены Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA. Весь сезон они делились наставлениями и советами с будущими звездами украинской сцены.

Напомним, из-за измененных правил в этом сезоне в командах наставников в финале оказалось разное количество вокалистов. Так, за звание главного вокалиста страны будут бороться 8 участников за победу в команде Артема Пивоварова будет бороться ветеран полномасштабной войны, 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin. В команде Юлии Саниной сразу 3 участника будут пытаться стать "голосом страны": самый молодой участник этого сезона 16 летний Владислав Пелых, певица Кристина Старикова, которая живет в 60 км от линии фронта, и украинка Галина Печенижская, которая в Германии создала собственный хор. За победу в команде Ивана Клименко будет соревноваться фольклористка Стася Чабан, а в команде DOROFEEVA военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.
В день суперфинала, 29 октября, Киевстар ТВ откроет бесплатный доступ к телеканалу 1+1 Украина на своей ОТТ-платформе, поэтому Голос страны можно будет посмотреть бесплатно на территории Украины и Польши при условии регистрации за ссылкой.

Проголосовать за своего любимого участника можно будет несколькими способами: в приложениях Киевстар ТВ и 1+1 видео, либо отправив смс по номеру телефона 7576 с цифрой вашего любимого участника, либо позвонив по номеру 09009000 добавив в конце номер любимого участника. Стоимость смс-сообщения или звонка составляет 7,44 грн. услуга доступна абонентам, достигшим совершеннолетия. Заграницей будут доступны голосования в приложениях по украинскому номеру телефона, звонки и смс доступны только с территории Украины.

Стоимость одного Суперголосу в приложении Киевстар-49 гривен, что равно 7 смс или телефонных звонков. Каждый украинец сможет отдать не более 50 Суперголосов за одного участника.

Все вырученные средства будут направлены на инициативу Киевстар ТВ для Национального реабилитационного центра "несокрушимые", где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Кто из участников станет победителем 13 сезона, смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Где смотреть Голос країни-13:

Прямой эфир в воскресенье в 21: 00 на телеканале 1+1 Украина на Киевстар ТВ, Megogo (на территории Украины). На территории Польши прямая трансляция будет доступна на Киевстар ТВ и Belsat.

Полные выпуски программы будут доступны по окончанию эпизода на сайте канала 1+1, 1+1 video, Киевстар ТВ - на территории Украины, а на YouTube-канале проекта Голос країни отдельные выступления участников можно будет посмотреть по всему миру.

13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP).

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