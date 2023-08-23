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"Живет и влюбляет": Голос країни в День независимости презентует одноименный трек

Анна Подгорная
23 августа 2023, 13:44 обновлено 23 августа, 13:44
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Премьера главного саундтрека 13 сезона шоу, в исполнении тренеров, состоится в сиволическую для нашей страны дату.
Голосовые тренеры страны-13 записали саундтрек к шоу
Тренеры Голосу країни-13 записали саундтрек к шоу / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Третьего сентября в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится долгожданная премьера европейского сезона Голосу країни. В легендарные красные кресла Голосу країни-13 сели суперзвезды современности и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA. По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

Уже 24 августа, в День Независимости, состоится долгожданная премьера одноименного саундтрека "Голос країни", который исполнили все тренеры 13 сезона. Трек был спродюсирован сонграйтером, соучредителем лейбла ENKO и тренером-дебютантом Иваном Клименко. В создании текста саундтрека участвовали все тренеры, в частности Юлия Санина, которая была автором всех песен группы The Hardkiss.

"Это был очень интересный опыт - написать песню сразу с несколькими авторами. Каждый из тренеров добавил свои фишки, чтобы трек звучал разножанрово. Если разобрать эту песню на кусочки, то можно почувствовать стиль и энергетику каждого из исполнителей и это очень органично смотрится. Мы хотели создать песню, которая бы звучала не только как саундтрек, но и просто как стильная, актуальная песня о нашем настоящем. Я надеюсь, что всем слушателям очень понравится наша премьера", - говорит Юлия Санина.

видео дня

Артем Пивоваров говорит, что песня транслирует настоящее и ценности нашей нации.

"Голос Украины сейчас звучит по всему миру. В трудные времена мы показали силу духа, не молчали и нас услышали. В частности, через музыку мы транслируем настоящее, историю и ценности нашей нации. Она передает наши чувства, переживания и надежды. Украинская песня - голос нашей страны, полный любви, веры, решимости и смелых мечтаний. Пусть эта песня живет и влюбляет все больше и больше людей", - говорит Артем Пивоваров.

Песня будет доступна во всех цифровых маркетплейсах мира, кроме территорий страны-агрессора.

Обложкой трека стала абстрактная визуализация музыкальных волн, которую можно увидеть в бренд-стиле Голосу країни-13, который был создан с помощью искусственного интеллекта.

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