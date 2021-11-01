Знаменитостей для следующего сезона Танцев со звездами смогут выбирать зрители

Участников следующего сезона Танцев определят зрители / instagram.com/tanci1plus1

Впервые за 17 лет существования формата и 15 лет на украинском телевидении участников проекта Танцы со звездами смогут выбирать телезрители.

Об этом в девятом эфире шоу объявил ведущий Юрий Горбунов. Перед выступлением гостей эфира, "Холостяка" Михаила Заливако и его возлюбленной Анны Богдан, было открыто голосование.

По словам Богдан и Заливако, они уже пытались принять участие в этом сезоне Танцев. Однако разделять пару не хотели. Сейчас они вышли на паркет, как танцевальные партнеры.

После их исполнения Горбунов отметил, что мнение телезрителей о паре разделилось, а участие возможно лишь по отдельности, ведь в паре должен быть хоть один профессиональный танцор.

Меж тем под постом в Instagram проекта можно высказаться, кого из знаменитостей зрители хотели бы видеть в следующем сезоне. Для этой же цели был придуман хэштег #зберикастинг.

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Пока в комментариях "лидируют" Анна Кошмал, Дантес, Дан Балан и Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, сам ведущий Танцев Юрий Горбунов и его блистательная супруга - Екатерина Осадчая.

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На этом сюрпризы 9 эфира шоу Танцы со звездами не закончились. К примеру, Александра Зарицкая призналась в нежных чувствах к своему партнеру по паркету.

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