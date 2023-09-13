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Звезда "Голос.Дети" и девушка, которая живет у линии фронта: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

Анна Подгорная
13 сентября 2023, 14:34 обновлено 13 сентября, 14:34
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Голос країни-13 собирает зрителей у экранов, чтобы показать им незабываемое шоу.
Голос страны-13-3 выпуск
Голос країни-13 - 3 выпуск / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

В это воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина состоится показ третьего эпизода европейского сезона Голосу країни-13. Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях и призван поддержать украинский народ, который демонстрирует силу своего духа и талант по всему миру. В легендарные красные кресла проекта сели суперзвезды и настоящие музыкальные профи Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

Зажигать сцену Голосу країни в воскресенье будет уличный музыкант Панченко Роман, который год назад растопил сердце лидера группы Coldplay Криса Мартина. Парень играл на улице в то время, когда к нему подошел Крис и пригласил выступить на стадионе с украинской песней.

"Год назад произошло самое яркое событие моей жизни. Я играл на улице, и ко мне подошел Крис Мартин из группы Coldplay. Он познакомился со мной и предложил выступить на стадионе для фанатов группы. Он хотел, чтобы мы спели именно украинскую песню, поэтому мы выбрали хит группы Океан Эльзы "Обійми". Тогда я понял, что нужно писать свои собственные песни, музыку, творить и открывать свою душу людям, чтобы вдохновлять их", - говорит Роман.

видео дня

Во время эфира Роман споет песню Coldplay "A Sky Full Of Stars". Сможет ли он покорить тренеров, смотрите уже в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Роман Панченко
Роман Панченко в 3 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Выйдет на сцену и известная 20-летняя блогерша Клименко Александра. По образованию девушка фармацевт, но прославилась в соц.сетях благодаря своему пению в аптеке.

"Я работаю в аптеке и могу сказать, что любая работа с людьми это весело, ведь к тебе приходят очень разные люди. Музыка для меня это воздух, ведь я пою везде. Один раз я решила создать тикток, и когда мои видео с пением начали получать стотысячные просмотры я поняла - вот моя жизнь. Голос країни для меня - это тот самый важный этап в моей жизни, который я использую для того, чтобы построить свою карьеру суперзвезды. Я мечтаю об этом постоянно", - говорит Александра.

Вокалистка исполнит песню группы Pussycat Dolls "Hush Hush". Сможет ли она развернуть кресла звездных наставников-смотрите в воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 Украина.

Александра Клименко
Александра Клименко в 3 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Попытается покорить тренеров и 17-летняя Старикова Кристина из Мирнограда, Донецкой области. Девушка с детства была главной звездой и выступала на всех городских мероприятиях. Сейчас девушка проживает в Киеве из-за близкой линии фронта, но каждый день мечтает о возвращении домой.

"Мой город очень маленький и удобный. Там живут очень добрые люди. У нас много шахтеров, но я с детства выбрала музыку. Я всегда шла этим путем. Выступала на всех местных праздниках. Сейчас из-за близкой линии фронта возле моего города и активных боевых действий я живу в Киеве. Я пытаюсь жить своей жизнью, но это очень сложно. Я каждую минуту скучаю по своему дому. Для меня большая гордость представлять Донетчину на такой большой сцене. Мечтаю спеть гимн Украины на сцене Мирнограда", - говорит Александра.

Девушка исполнит песню JVKE "golden hour". Как споет вокалистка и сможет ли впечатлить тренеров, смотрите в воскресенье на телеканале 1+1 Украина.

Старикова Кристина
Старикова Кристина в 3 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Споет и звезда "Голос.Діти " Вероника Коваленко. Девушка попала в проект в 13-лет в команду MONATIK, тогда видео будущей певицы с выступлением на "слепых прослушиваниях" набрало около 20 миллионов просмотров на YouTube. Девушку начали узнавать на улицах. Окрыленная успехом Вероника начала вести собственный музыкальный блог и в настоящее время имеет около миллиона подписчиков.

"Сегодня я снова вернулась на Голос країни, чтобы показать, что я не только голос соцсетей. После "Голос. Діти-4" я получила большое количество положительных отзывов. Это дало мне толчок двигаться именно в направлении творчества. Я хочу, чтобы люди увидели меня и знали, какая я не только по видео в соц.сетях, потому что большинство людей узнает мой голос. Мечтаю показать, чему я научилась за эти годы", - говорит Вероника.

Узнает ли голос Вероники DOROFEEVA, которая была тренеркой "Голос.Діти" в составе группы "Время и стекло"? Сможет ли вокалистка развернуть кресла тренеров, узнаем позже.

Вероника Коваленко
Вероника Коваленко в 3 эпизоде Голосу країни-13 / Пресс-служба

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену Голосу країни-13 вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров Юлию Санину, Артема Пивоварова, Ивана Клименко и DOROFEEVA, а также зрительный зал мощными голосами. 13 сезон музыкального проекта Голос країни был реализован совместно с Telewizja Polska (TVP). По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

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