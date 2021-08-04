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Беременность и сон – к чему снится беременность: толкование по соннику

4 августа 2021, 17:07

Все толкования снов про беременность – от сонника Ванги и Фрейда до Лоффа и Нострадамуса – собрал Главред в одном материале.

К чему снится беременность - что значит сон про беременность
К чему снится беременность - что значит сон про беременность / journal.matras-strong.ru/

К чему снится беременность по самым знаменитым сонникам, о чем предупреждает такой сон – в нашем материале.

Главред выяснил, хорошо это или плохо – быть беременной во сне. На что указывают нам Высшие Силы, когда посылают сон про беременность.

У такого сна есть много нюансов, на которые стоит обращать внимание – для более точного толкования.

Сонник Ванги – сон про беременность и роды

Читайте такжеРанние признаки беременности – на что обращать вниманиеДля замужней женщины – это к чему-то приятному. Скорее всего, это будут приятные перемены на личном фронте. При этом если женщина видит себя как бы со стороны – это к рождению детей-близнецов.

А вот если сон про беременность видит незамужняя – это, наоборот, к неприятностям.

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Видеть беременным другого человека – к неожиданным деньгам.

Рожать во сне – к важным переменам, избавлению от проблем. И чем легче были роды – тем легче разрешится проблема.

К чему снится беременность по соннику Миллера

Для замужней – к неприятностям с мужем. Для девственницы – к позору или неприятностям.

Для беременной в реальности видеть себя беременной во сне – к благополучным родам.

Беременность по соннику Фрейда

Читайте такжеПодробный календарь беременности по месяцам с фото: что важно знатьВозможно, женщина скоро забеременеет в реальности.

С другой стороны, есть вероятность, что она недовольна нынешним партнером – и скоро ей подвернется более достойная кандидатура.

Если мужчине снится, что он беременный – значит, он психологически созрел для отцовства. В то же время в будущем у него возможны проблемы с женщинами, в том числе и с той, с которой он строит отношения в данный момент.

Беременность по соннику Нострадамуса

Быть беременной во сне (но не в реальности) – к мелким проблемам и небольшим убыткам.

Чужая беременность – кто-то попросит в долг.

К чему снится беременность – сонник Хассе

Если молодой девушке – к стабильным, гармоничным и счастливым отношениям. Если престарелой – возможно, к скорой смерти.

Сон про беременность – сонник Лоффа

Кому бы не снилась беременность – независимо от пола, семейного положения и возраста – это к материальному благополучию и творческим проектам. При этом отмечается, что беременность чаще всего снится тем, кто в реальности не доволен своей сексуальной жизнью.

Для девушки, у которой насыщенная половая жизнь, но нет желания становиться матерью в данный момент – это свидетельство отсутствия проблем с менструальным циклом.

Для мужчин – свидетельство неуверенности в своей репродуктивной функции, а также в их мужественности.

К чему снится беременность по Лунному соннику

Толкование сна про беременность тут зависит от возраста:

  • чем старше женщина – тем быстрее она обретет радость, гармонию и успех;
  • чем моложе – тем выше риск стать жертвой обмана.

К чему снится беременность – сонник Цветкова

Для девушки – к обману, для женщины – будет чем-то гордиться, для мужчины – что-то будет планировать.

Увидеть беременную даму во сне – к неприятностям.

Беременность во сне по исламскому соннику

Для девственницы или одинокой леди – к замужеству. Для пожилой женщины – к болезни.

Беременная жена приснилась мужу – пусть ждет хорошие новости или какие-то материальные поступления.

Если мужчина сам во сне беременный – его капитал приумножится.

Сон про беременность – эзотерический сонник

Если сам беременный во сне – к убыткам, если другой человек – будут просить в долг. Так что стоит заранее проверить финансы.

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