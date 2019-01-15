Александр Зинченко объяснил, почему отказал российскому суперклубу

Александр Зинченко / Sky Sports

Игрок клуба-лидера Английской премьер-лиги "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко объяснил, почему несколько лет назад не принял предложение о переходе в санкт-петербургский "Зенит".

"Почему не поехал в "Зенит"? Я всю жизнь мечтал играть в Европе. Здесь совсем другой уровень. Я просто выбрал футбол", — заявил 22-летний футболит в интервью.

К слову, Александр Зинченко прошел школу донецкого "Шахтера", но во взрослом футболе дебютировал в составе российского клуба "Уфа". В 2016-м он оттуда перешел в "Манчестер Сити".

Напомним, ранее Зинченко рассказал, как в "Шахтере" и "Динамо" молодым футболистам "перекрывают кислород".