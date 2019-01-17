Динамо усилилось воспитанником мадридского Реала

Киевское Динамо договорилось с нидерландским Виллемом II о трансфере 26-летнего форварда Франсиско Соля Ортиса.

Испанец будет выступать за киевлян под девятым номером, сообщает официальный сайт клуба.

Как рассказал президент Динамо Игорь Суркис, контракт заключен сроком на 5 лет.

Новичок "бело-синих" родился 13 марта 1992 года в Мадриде. Занимался в футбольных школах Викальваро, Райо Вальекано и мадридского Реала.

На профессиональном уровне кроме Виллем II выступал за испанские клубы Реал Мадрид С, Луго, Реал Овьедо, Вильярреал Б, Вильяреал.

После подписании контракта Соль отметил: "Это клуб с большой историей. Знаю, что Динамо выигрывало в свое время два Кубка Кубков и Суперкубок Европы, а также является самым титулованным клубом в Украине – больше киевлян никто не становился чемпионом этой страны.

Очень благодарен "Динамо" за то, что получу шанс сыграть в еврокубках. Буду делать все, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие, которое выдал мне клуб. Главное будет подготовиться к матчам с Олимпиакосом не только в физическом плане, но и в психологическом, поскольку это будут мои первые игры в составе Динамо.

Я очень счастлив, что девятка оказалась свободной. Это главная цифра для бомбардира. Могу пообещать, что буду выкладываться на 100% на футбольном поле ради того, чтобы Динамо побеждало во всех турнирах, в которых принимает участие".

Напомним, ранее сообщалось о том, что защитник Динамо Николай Морозюк продолжит карьеру в чемпионате Турции.