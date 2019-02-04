Сборная Украины отказалась от участия в Универсиаде в России

Украинские спортсмены не поедут на универсиаду в РФ / @krsk2019

Зимняя Универсиада-2019, которая состоится российском Красноярске со 2 по 12 марта, пройдет без участия украинских спортсменов.

Эту информацию в комментарии ТАСС подтвердил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

"Спортсмены Украины не приедут в Красноярск", – подчеркнул Гоцул.

Кроме того, 2 февраля уже завершился срок приема заявок на участие в Универсиаде.

Отметим, что на Универсиаде, которая состоялась в 2017 году в Алматы, украинские спортсмены заняли десятое место в медальном зачете с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми наградами.

Напомним, ранее разгорелся скандал после участия сборной Украины по дзюдо в ЧЕ в России. Как заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, государство не будет платить призовые сборной, которая заняла третье место на чемпионате Европы в Екатеринбурге, так как не санкционировало поездку в страну, являющуюся агрессором.