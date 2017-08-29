Универсиада-2017. Сборная Украины вошла в ТОП-6 лучших в командном зачете

На Универсиаде-2017 в тайваньском Тайбэе завершился предпоследний день соревнований, по итогам которого на счету сборной Украины 36 наград.

Об этом идет речь на официальном сайте соревнований.

Сегодня медали завоевывали представители украинской художественной гимнастики. На счету Екатерины Луценко серебро в упражнении с булавами и бронза в упражнении с обручем, а в командных соревнованиях сборная Украины завоевала бронзу в упражнении с 3 мячами и 2 обручами.

В итоге, на счету нашей команды 12 золотых наград, 11 серебряных и 13 бронзовых. Таким образом, украинцы заняли итоговое 6-е место в общекомандном медальном зачете. Впереди нашей команды сборные Японии, Южной Кореи, России, Тайваня и США.

В последний день соревнований будут разыграны медали в мужском турнире по водному поло, где сборная Украины участия принимать не будет. На место команды в 6-ке сильнейших общего зачета результаты турнира по водному поло повлиять уже не могут.

Напомним, ранее сообщалось, что на Универсиаде-2017 сборная Украины выиграла золото в легкой атлетике и художественной гимнастике.