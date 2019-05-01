Тоттенхэм - Аякс 0:1. Аякс обыграл в гостевом матче Тоттенхэм в полуфинале ЛЧ

1 мая 2019, 00:00

Последний раз в финале Аякс играл в 1997 году,.

Донни ван де Бек забивает свой первый гол в ЛЧ
Донни ван де Бек забивает свой первый гол в ЛЧ / Reuters

Главная сказка этого футбольного сезона, превращение Аякса из в прошлом легендарного, а теперь скромного клуба в сенсацию, которая на равных борется с самыми сильными соперниками, продолжается.

Амстердамцы уже забили более 160 голов за сезон, что является рекордом Голландии, они уже стали первой в истории командой, дошедшей до полуфинала ЛЧ с самого низа – пройдя три квалификационных раунда, стали первым с 2005 года полуфиналистом ЛЧ не из топ-5 лиг Европы. Сошли с дистанции Бенфика и Бавария, отправлены за борт после очных встреч Реал и Ювентус, а Аякс всего в шаге от финала.

Начался выездной матч для гостей прекрасно: захватив инициативу, они быстро открыли счет, реализовав первый же момент - Зиеш принял пас в центре и выкатил в штрафную на ван де Бека, который хладнокровно с пары метров переиграл Льориса. Амстердамцы забили в девятом выездном матче ЛЧ подряд впервые в своей истории (без учета квалификации).

Тоттенхем весь первый тайм потратил на то, чтобы приспособиться к сопернику. Не помогало команде Почеттино отсутствие главной ударной силы – Кейна и Сона. В итоге в первом тайме Тоттенхем не нанес ни одного удара в створ ворот. К тому же, аргентинцу пришлось менять и Вертонгена, который столкнулся с Алдервейрелдом.

Во втором тайме Тоттенхем усилил давление на ворота Онана, но особого успеха не достиг: преодолевать вязкий и силовой стиль Аякса у хозяев получалось слишком натужно. Скорее, должна была забивать команда тен Хага: за десять минут до финального свистка Аякс разыграл идеальную контратаку, после которой Нерес несколько корявым ударом пробил в дальний угол, Льорис был бессилен, но "шпоры" от второго гола спасла штанга.

Последний раз в финале Аякс играл в 1997 году, и спустя более 20 лет очень близок к тому, чтобы сравняться с великой командой ван Гаала.

Тоттенхэм Англия – Аякс Голландия 0:1 (0:1, 0:0)

30 апреля, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

Гол: 0:1 – 15 ван де Бек.

Тоттенхэм – Льорис, Санчес, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 79), Вертонген(Сиссоко, 39), Лукас Моура, Эриксен, Алли, Ваньяма, Триппьер (Фойт, 80), Льоренте.

Аякс – Онана, де Лигт, Тальяфико, Велтман, Блинд, ван де Бек, Зиеш(Хунтелар, 87), Тадич, Шене (Мазрауи, 65), Нерес, де Йонг.

Предупреждения: Тальяфико (30), Велтман (63).

  • Дэвид Нерес Аякса в бою с Виктором Ваньямой из Тоттенхэма и Муссой Сиссоко Reuters
  • Тоби Алдервейрелд в борьбе с Душаном Тадичем Reuters
  • Андре Онана провел очередной идеальный матч, своим хладнокровием и игрой обеспечив спокойствие партнеров по обороне Reuters
  • Ян Вертонген покидает поле после столкновения с Алдервейрельдом Reuters
  • Донни ван де Бек забивает свой первый гол в ЛЧ Reuters

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